Szuper híreket kap ma az egyik csillagjegy

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Pénteken valaki egy egészen újszerű ötletet javasol önnek, és bár ezen a területen nem igazán jártas és talán kétségei is vannak, mégsem kellene azonnal elvetni az ötletet. Talán időbe telik, amire megbarátkozik ezzel az új gondolattal, de minden bizonnyal meg fogja érni a ráfordított energiát.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szuper híreket kaphat egy szerettével vagy az is lehet, hogy önmagával kapcsolatban, de ez a hír mindenkit érint valamilyen módon a környezetében. A legtöbben pozitívan is állnak hozzá a jó hírhez, de ne lepődjön meg, ha lesz olyan, aki továbbra is fanyalog...

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma közelébe kerülhet egy változásnak, vagy egy újdonságnak, amely bizonyára hatással lesz az életére. Ha viszont belekezd valami újba, izgalmasba, azért legyen óvatos is! Az újdonság veszélyekkel is járhat, ha nem készül fel rá kellőképpen.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A bolygók némi bosszúságot jeleznek önnek a mai napra, ami a szervezéssel, megbeszélésekkel lehet összefüggésben. Üzleti ügyeket illetően is lehet átmeneti gondja, de a végén mégis jól jár. Csak figyeljen oda a részletekre!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma egy szerencsés esemény új irányba tereli önt és önnek csak annyi lesz a dolga, hogy kihasználja a kedvező áramlatokat. Mindez érintheti a magánéletét, a karrierjét, de segíthet abban is, hogy megszabaduljon egy rossz szokástól, vagy éppen beépítsen egy új rutint az életébe.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Az otthonában nagy erőfeszítésekre kényszerül, ám, ha minden erejét összeszedi, akkor úrrá lehet a helyzeten, sőt, végül nagyon is elégedetté teszik a körülmények. Ha szingli, mostanában a szerelem is beköszönthet az életébe.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Nagy kedvet érez arra, hogy lakását feldobja valamilyen szép lakberendezési tárggyal. Vigyázzon, mert hamarosan elharapódzhatnak a dolgok, és egy-két apró változtatás helyett lassan átrendezi otthonának a falait is.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Egy olyan emberrel találkozhat ma, aki hozzájárul lelki fejlődéséhez, és segíti azt az átalakulást, amin mostanában megy keresztül. Munkahelyi vonalon is váratlan ajánlatra számíthat. Ez gyors reagálást kíván, semmiképp sem szabad kihagyni.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha a munkahelyén egyre kevésbé viseli a kötöttségeket, most érdemes keresgélnie. A szerelem terén azonban ne akarjon hasonló lendületességgel élni, és főleg ne hozzon elhamarkodott döntést, mert azt később megbánhatja…

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Most csak azok a Bakok maradhatnak magányosak, akik egy magánzárkában élnek. Minden sejtjében érzi a tavaszt, és fel is erősödik a kisugárzása. Most bárkit az ujja köré csavarhat! Csak azzal legyen óvatos, hogy nehogy olyat is meghódítson, akit nem is igazán szeretne.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha szingli, csak úgy rajzanak ön körül a rajongói. Szerencsére a józan esze sem hagyja el, csak arra vigyázzon, hogy túlzott kételyei vagy mértéktelen reményei miatt el ne szalassza az egyetlen igazit. A mai napon megláthatja, ki az.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Akárki is akar kicsikarni önből valamilyen döntést, álljon neki ellen, és halassza azt el inkább a hónap végére! Akkorra már felszállnak a ködök a szeme elől, és tisztán látja, ki mond igazat, és ki nem.