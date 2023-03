A kávé lelke a koffein?

Kinek javasolható a kávé koffein nélkül?

Bárkinek! Az ízletes koffeinmentes kávé kivétel nélkül mindenkinek tökéletes választás. Akik azért választják, mert nem kívánnak koffeinnel élni, kétségtelenül jól határoznak. Akik szeretnének késő este is belekortyolni a csészéjükbe, szintén a lehető legjobb helyen járnak. A kérdés már csak az, hogy hol van itt a kis betűs rész? Mert sokan a mai napig attól tartanak, hogy a mentes kávé kevesebb, mint a hagyományos. Nem olyan ízletes, nem olyan telt, érett, karakteres. Nos, az a jó hír, hogy apró betűvel szedett rész nem létezik, mivel a mentesség ellenére a kávé ízletessége magával ragadó. Legalábbis akik kóstolták, azok erről számolnak be. Gyakran olyan visszajelzések is érkeznek, hogy a koffeinmentes variáció befutóvá lépett elő, mert annyira finom. Van, aki természetesen ragaszkodik a koffeinhez. Sokan élnek vízhajtó, keringést serkentő hatásával. Viszont igaz, ami igaz késő este, vagy napjában tízszer nem feltétlenül jó ötlet leterhelni a szervezetet. Vagyis még azoknak is ildomos elgondolkodni legalább a próbakortyoláson, akik egyébként kitartanak a koffein fontossága mellett.

Fotó: Rimma Bondarenko / Rimma Bondarenko / Shutterstock.com

Végre a gyerekek is kávézhatnak?

Kétségtelen tény, hogy a koffeinmentes az a típus, ami kockázat nélkül kortyolgatható még a gyermekek számára is. De ami még ennél is fontosabb, hogy süteményekben, például tiramisu, kávétorta, szintén megállja a helyét, így aztán bárki bármikor belemerülhet a desszertfalás örömébe. A sokoldalú kávé webáruház ráadásul kitűnő beszerzési forrás, ahonnan mind a koffeines, mind a mentes kávéfőzőkbe valók könnyedén kiválaszthatók és megvásárolhatók. Egyszerre akár több típusból is érdemes beraktározni, így akár nap, mint nap újabb és újabb kávéélmények élhetőek meg.

