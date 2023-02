Testápolás, amit mindenkinek komolyan kell vennie

Bőrünk nap mint nap ki van téve a külső tényezők hatásainak, ami a szárazság okozta kellemetlenségeket, többek között a hámlást eredményezi. Általában sokkal jobban odafigyelünk az arc napi ápolására, mint a testre. Pedig sajnos a rendszeres zuhanyozás vagy fürdés önmagában nem elég.

A mindennapi testápolás során fontos a finom testápoló kozmetikumok használata. A zuhanyozás kevésbé okozza a bőr kiszáradását, mint a fürdés. A víz hőmérséklete és a fürdési idő is releváns tényezők. A szárítás alapja ne a dörzsölés, hanem a törülköző finom bőrhöz érintése legyen. Minden fürdés és zuhanyozás után használj testápolót, hogy fenntarthasd a megfelelő hidratáltsági szintet, és megőrizhesd az epidermisz sima és rugalmas textúráját. Kíváncsi vagy, hogy mik a testápolás verhetetlen márkái? Tarts velünk!

L’Occitane

A L’Occitane kiváló minőségű kozmetikumokat és illatokat kínál, amelyeket a fitoterápia és az aromaterápia elvei szerint fejlesztettek ki. A márkát 1976-ban Olivier Baussan alapította, és az első debütált termék a szappan volt, amelyet Olivier hagyományos marseille-i recept alapján állított elő. A L’Occitane termékeket ma is a mediterrán életmód ihleti, használatuk az érzéki élvezet és a jó közérzet pillanata. Mindegyik egy szigorú formulakártya szerint készült, amely garantálja a legmagasabb minőséget és hatékonyságot, miközben tiszteletben tartja az embereket és a környezetet. A brand arra törekszik, hogy kizárólag természetes, kiváló minőségű, bizonyított eredetű összetevőket használjon. Az általuk használt több mint 200 növényi alapú összetevő negyede minősített bio. Válassz a termékek közül a Notino.hu webáruházban! Fedezd fel a csodálatos természetes testápolókat, testkrémeket és olajokat, amelyek segítenek megvédeni és táplálni a bőrt. Vásárolj egy egyedi hidratáló terméket. Próbáld ki a levendula testápolót vagy a shea vajban gazdag testápoló krémet!

The Body Shop

A The Body Shop márka megalakulása óta elkötelezett és társadalmilag felelős: különféle akciókban vesz részt a környezet megóvása érdekében, kozmetikumait nem tesztelték állatokon, illetve a világ legszegényebb régióiból származó kistermelőkkel együttműködve hozták létre őket. A brand igyekszik etikus lenni a tevékenységével kapcsolatos minden szempontból. Olyan csomagolást használ, amely teljes mértékben újrahasznosítható, és részt vesz a környezet megóvását célzó intézkedésekben is. A gondosan kiválasztott összetevőket a világ minden tájáról a tisztességes és etikus kereskedelmen alapuló együttműködésben szerzik be. A márka válaszol a modern világ kihívásaira. Olyan kozmetikumokat hoz létre, amelyek nemcsak tökéletesen felszívódnak, hidratálják a bőrt és ragyogást adnak, hanem biztonságosak is. A The Body Shop termékei között minden szükséges kozmetikumot megtalálsz – tusfürdők, testvajak, masszázsolajok –, melyeknek köszönhetően a mindennapi ápolás még kellemesebb lesz. A The Body Shop testvajak azonnal hidratálják és megnyugtatják a bőrt. Ha szereted a gyümölcsös illatokat, próbáld ki a mangós testvajat. A virágos jegyek kedvelőinek tökéletes lesz a British Rose vaj, a nagyon száraz bőrrel rendelkezőknek pedig érdemes a Wild Argan Oil termékcsalád tagjaira voksolni. A csodálatos illatokkal teli könnyű testápolók igazi élvezetté varázsolják a rutin bőrápolást. Érdemes mindennap használni kedvenc The Body Shop krémedet vagy testápolódat, mert a rendszeresen használt kozmetikumok biztosítják a legjobb eredményt. Kellemes hidratáltságérzetet hagynak a bőrön, és ellátják a jó állapot fenntartásához szükséges tápanyagokkal, ráadásul akár most rögtön megrendelheted őket a Notino.hu kozmetikai webáruházból!