Minden nap buli van! Koktélruhák hétköznapokra

Csak ugorjunk bele!

Már azzal lágyíthatunk egy koktélruha merészségén, ha felkapunk alá egy kényelmes legginget. Azért is praktikus, mert így nem lesz kihívó egy rövidebb fazonú darab sem, és akár egy hűvösebb napon is jó megoldás. Bátran kombináljuk papuccsal vagy egy vagányabb szandállal.

Termékek:

Aszimmetrikus ruha: 7995 Ft, Zara

Fotó: StyleShoots

Mintás leggings: 3990 Ft, F&F

Napszemüveg: 3995 Ft, Stradivarius

Fonott táska: 10 995 Ft, C&A

Szandál: 14 990 Ft, Deichmann





Blúzos bűbáj

Egy vékony pántos kombinéruha lehet, hogy túlzás lenne az irodába, ám egy csomózott blúzzal könnyen elfedhetjük a vállakat és a dekoltázst. Ráadásul a megkötős rész miatt csodás homokóra alkatot is varázsol a viselőjének.

Termékek:

Csomózott szaténblúz: 9995 Ft, Zara

Virágos ruha: 9295 Ft, H&M

Fotó: StyleShoots

Ballonkabát: 16 990 Ft, New Yorker

Flitteres táska: 11 995 Ft, Zara

Bézs bakancs: 9995 Ft, H&M

Sál: 6495 Ft, C&A





Sportos varázslat

Míg egy ballonujjú miniruhában igazán dögös lesz a megjelenésünk, ha magas sarkúval és merész kiegészítőkkel kombináljuk, addig egy sportcipővel és akár baseballsapkával tökéletes egy sétához a városban vagy egy sima fagyizáshoz.

Termékek:

Miniruha: 11 995 Ft, H&M

XXL táska: 6995 Ft, Stradivarius

Sportcipő: 16 990 Ft, Deichmann

Színes nyaklánc: 3495 Ft, H&M

Baseball sapka: 3995 Ft, Reserved





Blézeres finomítás

Vétek egy izgalmas darabot elrejteni a szekrényben, de akár egy tollas ruhát is felvehetünk még az irodába is, csak vegyünk fel rá egy egyenes szabású blézert és húzzunk hozzá harisnyát. Egy rugalmas anyagú övvel karcsúbbá varázsolhatjuk a derekat is.

Termékek:

Tollas ruha: 16 995 Ft, Zara

Fotó: StyleShoots

Blézer: 11 490 Ft, F&F

Platform talpú cipő: 15 990 Ft, Deichmann

Harisnya: 4775 Ft, Calzedonia

Virágos fülbevaló: 3995 Ft, Reserved

Díszcsatos öv: 5595 Ft, Mohito





Pólós praktika

A pántos ruháknál nemcsak az a megoldás, ha egy blúzt vagy inget veszünk fölé, hanem az is, ha egy pólót, ami lehet rövid vagy akár hosszú ujjú is. Emellett bátran kapjunk magunkra még egy farmerdzsekit is, amit még vagányabb lesz az összhatás.

Termékek:

Fodros ruha: 16 995 Ft, H&M

Fotó: StyleShoots

Póló: 5090 Ft, F&F

Köves nyaklánc: 8995 Ft, Zara

Magas sarkú: 13 995 Ft, Mohito

Fotó: StyleShoots

Farmerdzseki: 10 990 Ft, F&F





Üzletlista: calzedonia.com; canda.com; deichmann.hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; newyorker.de; mohito.com; reserved.com; stradivarius.com; zara.com.