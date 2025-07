Az Oroszlán újhold hatalmas erőket mozgat meg: ezek a csillagjegyek végre fellélegezhetnek

2025. július 24.-én különleges energiát kaphatnak a csillagjegyek az Oroszlán újhold miatt. Az Univerzum nem fukarkodik, a horoszkópok állása szerint ma mindenkinek különleges élményben lesz része, már ha él a lehetőséggel.

A horoszkópok állása szerint ma mindenkinek különleges élményben lesz része Fotó: freepik.com / Illusztráció

Mit üzen mára a horoszkóp?

Kos

Ma igazán elemében lehet, főleg, ha végre valami olyasmit csinálhat, amiben megmutathatja a képességeit. Nagyon szerencsés időszak veszi kezdetét. Az Oroszlán újhold kreatív tüzet gyújthat önben. Ha van valami, amire büszke, ossza meg bátran, most jó eséllyel pozitív visszajelzést kap.

Bika

Otthon, család, belső világ – ezek a területek most nagy hangsúlyt kaphatnak. Az újhold arra hívja, hogy tegye rendbe személyes tereit, mind fizikai, mind lelki, szellemi értelemben. Érdemes észrevennie, milyen sokat tett már le az asztalra.

Ikrek

Kommunikációban most verhetetlen lehet, és különösen ügyesen érvényesítheti igényeit vagy a véleményét. Az újhold az Oroszlánban szerencsés kezdeteket jelez. Ha van egy ötlete, üzenete vagy mondanivalója, érdemes most előállnia vele.

Rák

Csütörtökön nagyszerű alkalom kínálkozik arra, hogy végiggondolja, mennyit ér – nem anyagiak, hanem önértékelés szintjén. Az Oroszlán újhold segíthet rávilágítani, mely értékei adják a stabilitását. Talán ideje lenne ezt másoknak is megmutatni!

Oroszlán

Újhold a saját jegyében = új szakasz indulhat az életében. Használja ki, lépjen a reflektorfénybe, és gondolja át, hol tart, és merre szeretne továbbhaladni. Belső ereje most erősebb, mint valaha, használja okosan!

Szűz

Ez a nap inkább a csendes befelé figyelés ideje lehet, és ez teljesen rendben van. Az Oroszlán újhold most lelke mélyebb rétegeiben segíthet rendet rakni. Figyelje meg, miben jó, amit talán mások nem is látnak… Kezdje el önmagát is jobban értékelni ezért.

Mérleg

Barátok, közösség, célok, ezek kerülhetnek fókuszba. Ha van egy projektje vagy álma, amit másokkal együtt valósítana meg, itt az idő, hogy előrelépjen. Az Oroszlán energiák támogatják, hogy vezetőként lépjen fel, és mások most szívesen követik. Szerencsés periódust jelez nemcsak az újhold, de a Nap is, amely szintén az Oroszlán jegyében jár.