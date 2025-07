Kiosztotta Hidvéghi Balázs a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Tisza Párt elnökét, miután Magyar Péter hétfői Facebook-bejegyzésében a hétfői vihart „zápornak” nevezte.

Hidvéghi Balázs üzent Magyar Péternek: Pojácákra végképp nincs szükség a bajban! (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Pojácákra végképp nincs szükség a bajban

– írta Facebook-oldalán Hidvéghi Balázs. Majd így folytatta: „Magyar Péter azon vicceskedik, hogy minek kell a viharban lezárni a repülőgép forgalmat, mert ő éppen Brüsszelbe siet a gazdáihoz. Na ez már nem vicces!” A parlamenti államtitkár kijelentette:, „Ez a pojáca a likeokért csak nyomja a sódert. Még jó, hogy nem neki kell döntenie mások biztonságáról. A repülőn utazó gyerekek, családok, idősek életéről! Hatalmas vihar vonult át az országon, ami miatt a budapesti reptér légiforgalmát az utasok biztonsága érdekében le kellett zárni. ”

Hidvéghi Balázs emlékeztetett: „Ennél kisebb vihar is nagy bajt tud okozni. Nem még olyan, mint a mai, amikor óránként 120 kilométeres sebességű, orkánerejű szélben kellett volna szállnia, landolni a gépeknek. Ekkora viharban villámcsapások, széllökések, turbulencia, jegesedés, navigációs zavarok okozhatnak balesetet.A futópályákról törmelékeket kell eltakarítani, a repülőtér épületeiben is jelentős károk keletkeztek.”

Végül így zárta szavait: „Az intézkedéseknek köszönhetően nagy baj, baleset nem történt. A ripacs pedig repülhet a brüsszeli csicskáztatásra!”

Kocsis Máté sem hagyta szó nélkül Magyar Péter bejegyzését. „Azt mondja a Magyar nevű nadrágszíjas családvédő, hogy «egy zápor» miatt lezárták a repteret, és biztos Lázár ennek is az oka. (Természetesen ezt az ügyet is egy saját magáról készült képpel illusztrálta.)”

Ezek után üzent neki: „Figyelj, te szerencsétlen! Nagy mázli, hogy nincs a kezedben ilyenkor döntési felelősség, mert az a kis zápor, egy brutális vihar volt kb. 100 km/h-s széllökésekkel, és létezik a világon üzem- és utasbiztonság is. Ha olvasnál is néha, nemcsak írnál és fröcsögnél, akkor tudnád, hogy a vihar törmeléket is hordott a Liszt Ferenc reptér kifutópályáira, ami veszélyezteti a gépek fel- és leszállását. Megértjük, hogy nagyon sietős az utad Manfred Weberhez Brüsszelbe, jelentened kell, hogy mit romboltál az elmúlt időszakban Magyarországon, de nem csak te ülnél azon a gépen.”

Végül megjegyzi: „Nyilván te már ott tartasz, hogy egy viharról is Lázár János tehet, de az, hogy ha rajtad múlna, kockáztatnád mások életét, döbbenetes. Jobb mindenkinek, ha csak fotóztatod magad, annak te is örülsz, és mi is jót mulatunk. 280 nap, és felkenődsz a falra!”