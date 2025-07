Gazdag akarsz lenni? - kövesd a milliárdosok példáját!

Richard Harpin, a HomeServe alapítója, egyértelmű tanáccsal szolgál azok számára, akik sikeres vállalkozást szeretnének indítani, és könnyen meggazdagodni: érdemes másolni a bevált modelleket, és ezeket továbbfejleszteni. Harpin a háztartási vészhelyzeti szolgáltatásokat nyújtó cégét 4 milliárd fontos FTSE 100 vállalattá építette fel, majd 2023-ban eladta a Brookfield nevű kanadai befektetőcsoportnak. Az ebből származó, becslések szerint 500 millió fontos bevételének egy részét más vállalkozásokba fektette, amelyek szintén bevált ötleteken alapulnak.

A gazdagsághoz nem zseniális új ötletekre van szükség. Fotó: freepik.com / Illusztráció

Azt tanítják nekünk az iskolában, hogy másolni rossz dolog. Ez nem igaz az üzleti életben

– mondja Harpin. Szerinte a második belépő előnye gyakran kifizetődőbb, mint az újítói elsőség. Erre példaként említi a Netflixet, amely a Blockbuster modelljét másolta le, majd átalakította, végül elért egy 400 milliárd fontos piaci értéket, miközben a Blockbuster csődbe ment - írja a Daily Mail.

Befektetései között szerepel például az Easy Bathrooms, amely a Howdens konyhai és fürdőszobai üzleteihez hasonlít, vagy a Passenger nevű brit outdoor ruházati márka, amely az amerikai Patagonia mintáját követi. Spanyolországban pedig egy PureGym mintájú fitneszklub-hálózatban látott fantáziát.

Szemléletét nemcsak az üzletben alkalmazta, hanem saját közösségében is. 2013-ban megmentette szülőfalujának egyetlen kocsmáját, a The Alice Hawthornt. A kezdeti kudarcok után végül egy olyan házaspárt talált, akiknek társtulajdont és szabad kezet adott. A pub átalakítása során más sikeres vidéki helyek, például a Cotswoldsban található The Wild Rabbit inspirálták őket. A felújított, skandináv stílusú vendégszobákkal kiegészült étterem ma már a Michelin Guide ajánlásában is szerepel, havi 30–40 ezer fontos bevételt termelve.

Soha nem akartam vendéglátós lenni, de amikor a saját közösségedről van szó, az más

– magyarázta Harpin.