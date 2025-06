Patikában járt, amikor egy ártatlan kérdés felfedte a halálos betegséget!

Dave, aki egyébként mérnöki vezetőként dolgozik, megemlítette, hogy sötétebb a széklete – amit orvosnál sosem említett volna. Ez a jelentéktelennek tűnő megjegyzés vezetett a rettenetes diagnózishoz: Dave-nek életveszélyes patkóbél daganata van.

Egy gyógyszerész kérdésének köszönhetően fedezték fel Dave betegségét. Fotó: freepik.com / Illusztráció

A daganat rendkívül ritka: a világon mindössze 22 ilyen esetet dokumentáltak! Dave tumorja negyedik stádiumú laphámsejtes rák, ami már átterjedt a májára, a hasnyálmirigyét is nyomja, és folyamatosan vérzik, ezért négy naponta vérátömlesztésre szorul.

A diagnózis teljes sokk volt. Csak a fiamra tudtam gondolni, és kitörtem a sírásban

– vallotta be.

A gyógyítást privát biztosítása fedezi: kemoterápiát és sugárkezelést kap, utóbbi a vérzés csillapítására szolgál. De az immunterápia nem elérhető a biztosítás vagy a brit közellátás által, mivel ilyen ritka daganatra nem végeztek klinikai teszteket. Dave éppen emiatt 180 ezer fontot próbál gyűjteni a 24 immunterápiás alkalomra. „Ez ijesztő, és a mellékhatások is borzalmasak, de nagyon hálás vagyok annak a patikusnak” – mondta Dave.

Jelenleg már két hónapja tart a kemoterápiája, most kezdte meg a sugár- és immunkezelést. Még a kutyasétáltatás és a kilencéves fiával való játék is teljesen kimeríti. „Minden nap egy kimerítő harc” – fogalmazott. Egy nővér biztató szavait is megosztotta a Mirror-ral: „Meg tudod nyerni ezt a csatát. Menj haza, hallgass zenét, élvezd, amid van, ne add fel!”

Dave reményei szerint hat hónap múlva remisszióba kerülhet, és újrakezdheti az életét. „Amíg nem élt át valaki ilyet, nem tudja, milyen értékes az élet. Csak a családommal akarok minél több időt eltölteni” – zárta szavait.