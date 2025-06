Orbán Viktor: Meg fogjuk őrizni a békét és biztonságot!

"Úton Hágába 1. rész. Háború keleten és háború délen. Most érezzük igazán, milyen nagy érték a béke és a biztonság. Meg fogjuk őrizni!" - jelentette be a Facebook-posztjában Orbán Viktor, amelyhez videót is csatolt.

Orbán Viktor / Fotó: MW

Minden háború kockázatot jelent, a modern világban a tőlünk több ezer kilométerre zajló háborúknak is van legalább közvetett hatása az életünkre

– mondta el a videóban Orbán Viktor, Bohár Dániel kérdésére válaszolva. Hangsúlyozta, hogy a migráció nyomán Nyugat-Európában állandóvá vált a terrorfenyegetettség, és ez akkor is érvényes, ha Magyarország sikeresen távol tartotta magát a tömeges bevándorlástól. A miniszterelnök szerint, ha történik valami a Közel-Keleten, azonnal megnő a terrorfenyegetettség mindenhol Európában, vagyis ezeknek a régiókon túlmutató hatásai vannak - írja a Magyar Nemzet.

Úgy fogalmazott:

Mi migránsmentes övezet vagyunk, de a szomszédunkban ilyen fenyegetettség, terrorfenyegetettség fennáll, ezt mi sem tekinthetjük ezért nullának.

A beszélgetés során Orbán Viktor azt is elmondta, hogy a fenyegetettség fokozódása miatt már intézkedett.

Ilyenkor rendkívüli biztonsági intézkedéseket kell hozni, amit tegnap meg is tettem

– mondta. Kiemelte, hogy ennek nyomán ma már Budapest utcáin, reptereken, forgalmasabb közlekedési csomópontokon, ennek lehet is látni a következményeit, vagyis a megerősített terrorvédelmi intézkedések érezhetően jelen vannak a mindennapi életben is.