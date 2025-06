Óriási techrobbanás: az MI már időutazásra is képes

Rohamtempóban fejlődik a mesterséges intelligencia (MI), és még hol a vége? Kapaszkodj, mert ez hihetetlen: a MI már időutazásra is képes! Olyan videókat generálhatunk vele, amik élethűen mutatják be a történelmet. Mindezt az oktatásban is jól lehetne használni.