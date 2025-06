Menczer Tamás: Ezért kérjük azt mindenkitől, hogy vegyen részt a Voks 2025-ön

Na most, hogyha Orbán Viktor, mint magyar miniszterelnök idézőjelben „csak” a magyar kormányt képviseli a brüsszeli vitákban, az Európai Tanácsban, az sem kevés, mert ilyen politikai stabilitás, mint Magyarországon, máshol nincs. De Orbán Viktor akkor tudja igazán eredményesen és sikeresen képviselni a magyar érdekeket, hogyha azt tudja mondani Brüsszelben, hogy kérem szépen kedves barátaim. Itt van egy papír. Volt nálunk egy Voks 2025, egy szavazás. A magyar emberek döntöttek százezrével, és milliószámra azt mondják, hogy ez az ő érdekük, ezt akarják. És ez engem, mint magyar miniszterelnök köt, nem tudok és nem is akarok mást képviselni. Ha ti itt a fejetek tetejére álltok, és bármit csináltok, én akkor is ezt képviselem, mert a magyarok ezt döntötték, és ez a magyar érdek. Ezért kérjük azt mindenkitől, hogy vegyen részt a Voks 2025-ön, most már online is lehet szavazni, és mondja el a véleményét, minden emberre szükség van