Kapu Tibor így készült az űrmisszióra - Hihetetlen kulisszatitkok!

Többszöri halasztás után végre elérkezett a történelmi pillanat: a HUNOR program keretében Kapu Tibor, és három társa, magyar idő szerint reggel 8 óra 31-kor a Kennedy Űrközpontból sikeresen elindult a világűrbe, a Nemzetközi Űrállomásra. Negyvenöt év után lépett ismét a világűrbe magyar kutatóűrhajós. A misszió nem presztízsutazás, tudományos kísérleteket visz magával, valamint Magyarország is fontos lépést tesz az űripari fejlődés útján. Nemcsak az űrutazás többszöri elhalasztása tette próbára, hanem az évekig tartó kiképzés és az azt megelőző kiválasztási folyamat. A magyar űrhajós valójában már gyerekként elkezdte a gyakorlatozást: Csillagok háborúja filmeket nézett és állandóan Legózott. De most sorba vettük, hogy pontosan mi is történt a kiképzés során, hogyan készült a kilövésre Kapu Tibor?

Kapu Tibor és Cserényi Gyula az edzőteremben / Forrás: HUNOR Facebook

Nagy lépés Kapu Tibornak

A magyar kormány 2021-ben jelentette be a HUNOR (Hungarian to Orbit)-program elindítását, amelynek keretében elhatározták, hogy néhány éven belül új magyar kutatóűrhajós indulhat a világűrbe. A kiválasztás 2022-ben kezdődött, a 247 érvényes pályázatot beadó jelentkező közül végül négy fő került be a szűkített körbe. Tavaly májusban Kapu Tibor gépészmérnököt választották ki a program első számú magyar űrhajósának, tartalékosának pedig Cserényi Gyula villamosmérnököt.

A magyar űrhajósok ezután hosszú szellemi, lélektani és fizikai kiképzésen estek át. A kiképzést mindketten teljesítették teljes egészében: Kapu Tibor és Cserényi Gyula is.

Mintegy másfél évig tartottak a hazai előkészületek, melyben a Pécsi BME, a katonai és tudományos intézmények vettek részt. Ezután a magyar kutató űrhajósok a Houston, a NASA Johnson Űrközpontja, a SpaceX és az Axiom Space 10 hónapos küldetés-specifikus kiképzését teljesítették. Itt zajlottak a Dragon űrhajórendszerek, amit használnak a misszió során, és a szimulációk, valamint tudományos protokollok gyakorlása is. Ennek részeként az ESA és a JAXA német és japán központjaiban is részt vettek speciális képzéseken és tréningeken. Majd több hónapon át éltek együtt az Ax–4 többi tagjával a nemzetközi protokollok szerint.