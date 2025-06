Régi korok jópofa kalapjai: Te hordanád ezeket? - Galéria

Te szoktál kalapot hordani? Régebben az előkelőségek sajátja volt a nagy karimájú, díszes kalapok viselete. Később a státusszimbólum mellett egyfajta divatkellékként is megjelent. Manapság társadalmi, vallási okokból is hordják, viszont funkcióját tekintve elsősorban az esővel szemben véd. A mostani melegben ugyan nem mindig szokványos, viszont a nap ellen is remekül használható védőfedőként, a kiváló árnyékolása miatt. Galériánkból megtudhatod, milyen kalapokat viseltünk régen.

Kalapom-pom-pom - te hordanád ezeket a régi kalapokat?

Ma talán már ódivatúnak, esetleg különcködőnek tűnhet kalapot hordani. Bizonyos vallások, kultúrák viseletében még ma is szokás, a fiatalok körében pedig amolyan megjátszott úriemberség részét képezheti a kalap hordása.

A kalapot viszonylag bonyolult formája miatt egy darabból készítik, bőrből, nemezből sajtolva vagy nyúlszőrből. Olykor növényi rostokból fonva is készítenek, ebből a legismertebb a szalmakalap. Az iparosodás után a technológia fejlődésével már olyan anyagokat is felhasználtak, mint a szövet, parafa, vagy a műanyag hab.

A kalap körül még az etikett is kialakult. A nyugati kultúrában a férfiak leveszik a kalapjukat, ha keresztény templomba lépnek be, a nők azonban nem. A női kalapokat hagyományosan szalagok, tűk tartották meg a fejen, amelyeknek eltávolítása és újra felhelyezése körülményes lett volna, ezért a nők a fejükön hagyják a kalapot. A férfiak kalaplevétele a tiszteletadás jele is lehet, például temetéseken.

Ezeket a tényeket ismerve tennél kalapot a fejedre? Magyarországon a kalap hordása a népviselet része is, emellett vadászathoz is szokás volt kalapot felvenni. A kalap az ünnepi öltözet része is volt a férfiaknál, pl. Kalotaszegen és Mezőkövesden is.

Lesd meg, milyen érdekes kalapokat tartalmaz az alábbi galéria! Magyarországon egészen a 18. század óta képezi a viseletünk részét a kalap, a képek pedig az 1900-as évek óta mesélik, milyen módon hordtuk őket.