Ruszin-Szendi és az ukrán vezérkari főnök több, mint jó kapcsolata

Ismert, hogy a HM vizsgálata megállapította, Ruszin-Szendi a mandátummal szemben elhallgatta Magyarország háborúellenes álláspontját, de jelentéseibe mégis beleírta ezeket, miközben a hivatalos hangfelvételek azt támasztják alá, hogy a háborúellenességről vagy Magyarország aggodalmairól nem számolt be, helyette támogatólag állt az ukrajnai háborúhoz.



Mint ismert, ezeken az üléseken Ruszin-Szendi a közismert ukrán nacionalista jelszóval, a “Dicsőség Ukrajnának!” felszólítással zárta beszédeit.

Érdekesség, de a Zaluzsnij-i szívélyes invitálás körülménye is fölöttébb ködös.



A BENNFENTES úgy értesült, hogy a látogatás engedélyét a korábbi miniszter, Benkő Tibor adta meg Ruszin-Szendinek, a Benkőt váltó új miniszter csak “megörökölte” a szervezés alatt lévő látogatás tényét, ahogyan megörökölte a vezérkari főnök Ruszin-Szendit is.



Különös, hogy egy olyan, kiélezett háborús helyzetben kért engedélyt a látogatásra Ruszin-Szendi, amikor idehaza a választásokat követő kormányzati átalakítás miatt új honvédelmi miniszter váltotta a korábbit.



Elég egyértelműnek tűnik, hogy ha katonaként konfliktuszónába látogat egy magas beosztásban lévő katona, akkor annak előkészítésére és leszervezésére nem az a legjobb időpont, amikor kormányalakítás, átadás-átvétel folyik a kormányon belül - ha csak nem pont az átalakítás káoszát akarja valaki kihasználni.

Zaluzsnij mellett az amerikai finanszírozásban álló ukrán elemzőközpont és média is lelkendezve számolt be Ruszin-Szendi ukrajnai útjáról.



Az InfoPost.Media anyaga előbb ismertette a hivatalos nyugati propagandát, hogy Magyarország egyedüli NATO- és EU-tagként ellenáll a nagy háborúrajongásnak, majd Ruszin-Szendi látogatása nyomán reménykedve közölte, hogy az akkori vezérkari főnök ukrajnai látogatása mégis annak nyitánya, hogy a két ország között katonai együttműködésben komoly fejlemények lesznek:



“Tehát a kapcsolatok fejlődésének ebben a kontextusában érdemes hangsúlyozni, hogy a Magyar Honvédség parancsnokának ukrajnai látogatása valóban nagyon szimbolikus és fontos. A szomszédos országok fegyveres erői közötti további jövőbeni együttműködésről szól.



Hogy erre hogyan és milyen keretek között kerül sor, az jelenleg nem világos, és nyilván ez valóban titkos információ. A magyar delegáció látogatásának ‘titokzatosságával’ ellentétben egyértelmű, hogy erre a háború alatti biztonsági okokból került sor. Az is fontos, hogy Ruszin-Szendi Romulusz és a magyar katonai főparancsnokság a saját szemével látta, mit tettek az orosz megszállók ukrán földön, hogy ők a valódi ellenség, és kik az áldozatok. És hogy ezt az agressziót egy szuverén demokratikus ország ellen az egész világ erejével kell megállítani, hogy az orosz csapatok ne vonulhassanak tovább Európába és más országokba. Könnyen lehet tehát, hogy Ukrajna és Magyarország katonai együttműködésében hamarosan komoly fejlemények lesznek. Csakúgy, mint a két ország kapcsolatainak más területein.”



Vagyis Ruszin-Szendi ukrajnai látogatásának ukrán visszhangja élesen szemben állt Magyarország deklarált politikájával.



Míg Magyarország tűzszünetet és béketárgyalásokat követelt, és deklarálta, hogy semmilyen formában nem vesz részt a konfliktusban, addig Ruszin-Szendi látogatását az USAID által fizetett ukrán média úgy fordította le, mint annak bizonyítékát, hogy “Ukrajna és Magyarország katonai együttműködésében hamarosan komoly fejlemények lesznek.”



A nagy kérdés az, hogy miből jutottak erre?



Vajon a látogatásból, vagy Ruszin-Szendi látogatása alatt elhangzottakból? Lehet, hogy Ruszin-Szendi az ukrajnai látogatásakor is szembement a kormányzat békepárti álláspontjával, és egy, az ukrajnai háborút támogató álláspontot vett fel, mint a NATO és az EU vezérkari főnökei előtt is?



Az ukrán média elemzéséből erre lehet következtetni.



Az InfoPost.Media lábléce az USAID logójával, és az amerikai finanszírozást egyértelművé tevő mondattal.

.