Vigyáznunk kell majd a hétvégén – itt van 5 trükk, hogy kibírd a melegfrontot

Berúgja az ajtót a nyár június első napjaiban, legalábbis ami a melegedést illeti. A hétvégén igazi strandidő köszönhet be, hiszen a meteorológusok szerint akár 30 fok is lehet. Csakhogy nem mindenki örülhet felhőtlenül ennek a nyárias melegnek, a hirtelen hőmérséklet-emelkedés ugyanis megviselheti a szervezetünket: különösen az idősekét, a krónikus betegekét és a frontra érzékenyekét. Ezért most megmutatjuk, mire kell figyelni, hogy átvészeld a melegfrontot!

A hétvégén jön a melegfront. Fotó: Köpönyeg.hu

30 fokos napsütés, enyhe zivatarral – ilyen idő vár ránk a hétvégén

A meteorológusok szerint már pénteken érezni fogjuk, hogy melegszik az idő, de az igazi nyári forróság csak a hétvégén érkezhet. A köpönyeg.hu előrejelzése alapján az alábbi időjárásra számíthatunk:

Szombaton, a tavasz utolsó napján már sok napsütés várható és megkezdődik a nyárias felmelegedés, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke már eléri a 24-29 fokot.

Kisebb gomolyfelhőzet megjelenhet az égen, de kevés az esély záporra.

- írja az előrejelzés.

Vasárnap csak fátyolfelhők zavarhatják meg a nyári, ragyogó napsütést, valószínűleg csapadékkel sem kell számolnunk. Ezen kívül tovább melegszik az idő, és délután 25 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.

A frontérzékenyek most különösen megszenvedhetik

A melegfront a frontérzékenyeknél komoly tüneteket okozhat. Ilyen például a fáradékonyság, az ingerlékenység, a koncentrációzavar, sőt akár vérnyomás-emelkedés és szapora szívverés is jelentkezhet. Szakértők szerint ezek a panaszok a front előtt pár órával már elkezdődhetnek, és a hatásuk akár napokig is eltarthat.

A nők, az idősebbek, a szív- és érrendszeri, valamint az immunproblémákkal küzdők különösen érzékenyek lehetnek az időjárás változásaira.

Hogyan kezelhetjük a melegfront tüneteit?