Te játszottál még ezekkel? Régi játékok, játékszerek, amikkel ma már kevesen játszanak – Kvíz

Akár tábla, akár kártya, akár figura, akár labda vagy kötél kell hozzá, játszani mindig jó. Ma már egészen másfajta játékokat játszanak a gyerekek. Vannak azonban olyan régi játékok, amik generációkon is átívelnek és megmaradnak. Te játszottál még ezekkel?

Ismerősek neked ezek a régi játékok? (Fotó: Fortepan / Irházi Sándor)

Régi játékok, amikkel talán még te is játszhattál

Azt már láthattuk, mikkel játszottunk a 70-es és 80-as években. Nehéz azonban olyan igazi magyar játékokat találni, amivel hazánkban kezdtek el először játszani. Többnyire külföldről vettünk át és honosítottunk olyan játékokat, amiknek aztán megadtuk a magyar nevét – így lett például a közkedvelt backgammon játékból hazánkban az ostábla. Hagyomány útján viszont azok a játékok válhatnak igazán sajátunkká, amelyeket közvetlenül és mindenféle játékeszköz vagy gépezet nélkül is játszhatunk.

A fogócska például nem követel meg többet egy virgonc társaságnál, ahogy a kötélugrás vagy a sótörés sem.

Néhányunknak lehet, valamiféle idegen karattyolásnak hangzik, ha azt mondjuk; kópic titka, bige, malom, pókháló, helycsere, pányvázás. Ezek mind olyanok, amikhez nem kellenek különleges eszközök. Akadnak olyanok is, amihez néhány bábu és egy tábla is elég. Ezeket a játékokat gyűjtöttük most össze.

Teszteld a tudásodat a kvíz segítségével! Felismered a régi magyar játékokat, játékszereket a képek, leírások alapján?