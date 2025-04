Lomtalanítás 2025: a MOHU új rendszere megszüntetheti a káoszt

A lomtalanítás 2025-ben már a legtöbb kerületben megtörtént. A 8.kerületben már elszállították a hulladékot, de hatalmas szemét maradt utána. Összeszedtük cikkünkben a lomtalanítással kapcsolatos időpontokat, és a MOHU új rendszeréhez kapcsolódó fontosabb információkat.

Lomtalanítás 2025: Így nézett ki a Corvin-negyed a lomtalanításkor. Fotó: Metropol

Lomtalanítás 2025: Ilyen lesz a MOHU új rendszere

Április 11-én volt a 8.kerületben a lomtalanítás utolsó napja, a lomokat már el is szállították a helyszínről. A következő lomtalanítás április 22. és 29. között lesz, ekkor a 19.kerületben számíthatunk a lomok kihelyezésére, majd ezután május 4. és 8. között a 23.kerületben, és végül augusztus 5. és 18. között a 16.kerületben lesz majd lehetőségü kihelyezni a hulladékokat az utcára. A lomtalanítás azonban hatalmas koszt hagy maga után, ezen segítene a MOHU új rendszere.

Ezekhez hasonló törmelékek maradnak az utcán:az új rendszer ezt is megoldaná. Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

Ez a régi rendszer – utcára helyezzük ki a hulladékokat – nem sokáig lesz, hiszen a MOHU 2027-ig felszámolja, és helyette egy új, gyűjtőpontos lomtalanítási rendszert léptet életbe. A mostani koncepció azt eredményezné, hogy körülbelül 2 négyzetkilométerenként kell majd lennie egy gyűjtőpontnak, így egy-egy gyűjtőpontra 8000-10.000 ember juthat, ebből következik, hogy Budapestnek összesen 146 gyűjtőpontra van szüksége. Ez kerületenként akár 10-12 gyűjtőpontot jelent, és ezzel le lehetne fedni az egész lakott területet. A lakástól nem messze kihelyeznének konténereket, amiknek a segítségével el lehetne vinni a legközelebbi gyűjtőpontra a hulladékot. Ez nagyban hozzájárulna az utcák tisztaságának megőrzéséhez, illetve a hulladékgyűjtést is megkönnyítené ez az új rendszer. Hulladékudvarok most is üzemelnek, ezeket a MOHU hivatalos oldalán lehet megtalálni.

Lomtalanítás kisokos: mit helyezhetünk ki?

Érdemes megemlíteni, hogy veszélyes hulladékot nem szabad kihelyezni lomtalanítás alkalmával. A nagyobb bútordarabokat, szőnyegeket, matracokat vagy bőröndöket kihelyezhetik a lakók, hiszen ezeket elszállíthatják.

A hatalmas bútorokat el fogják szállítani, azonban a hűtőt nem. Fotó: Metropol

Vannak olyan hulladékok,amiket nem szállítanak el, mégis kihelyezik az emberek, hiszen nincsenek tisztában ezekkel az információkkal. Nem szabad kitenni kommunális hulladékot és szelektíven gyűjthető hulladékokat. Ide tartozik például a fém vagy a papír. Az építési törmeléket, a különféle földet, homokot sem szállítják el. Nem szabad kihelyezni az utcára gumiabroncsot és síküveget se, illetve veszélyes hulladékot. Ha esetleg a régi hűtőnktől vagy mikrónktól szeretnénk megválni, akkor előzetes időpont egyeztetés alapján hulladékudvarokban lehet azokat leadni, és évente egyszer megszervezik ezeknek az elszállítását is.