Konzultációt indított a fogyasztóvédelemről Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya konzultációt indított a fogyasztóvédelemről. A tét nem kicsi! Gondoljunk csak bele: aki jól ismeri a jogait és tájékozott, az körültekintőbben vásárol! És nagyon nem mindegy, mit kap az ember a pénzéért. Dr. Eitmann Norbert Róbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője beszélt a fogyasztóvédelmi konzultációról. Elmondta: a fogyasztóvédelem a vásárlással kapcsolatos jogokra terjed ki. Ezek olyan szabályok, amelyek a vásárlókat védik és lehetőségeket biztosítanak számukra, legyen szó akár online, akár az üzletben történő vásárlásról.

A fogyasztóvédelem mindannyiunk ügye, ezért a fogyasztóvédelmi kérdőív kitöltése jó lehetőség arra, hogy mindenki elmondja a véleményét (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A fogyasztóvédelem végigkíséri mindennapjainkat

A felgyorsuló világban egyre többet vásárolnak az emberek, ezért is végez fontos feladatot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, hiszen a vásárlók jogait biztosítja. Dr. Eitmann Norbert Róbert szóvivő hangsúlyozta:

A fogyasztóvédelemnek kiemelt jelentősége van kormányzati szempontból, de a mindennapokat tekintve is, hiszen végigkíséri az életünket, mindannyian fogyasztók, vevők vagyunk, életünk szinte minden napján.

A fogyasztóvédelemnek már egészen kicsi kortól jelentősége van, hiszen már az újszülött számára is vásárolnak a szülők és nem mindegy, a pénzükért milyen minőséget kapnak. A játékokra vagy tanszerekre, illetve a gyermektáborban használt eszközökre is külön figyelmet fordít a fogyasztóvédelmi hatóság, hogy megfeleljenek termékbiztonsági szempontból is. Nemcsak a boltban vásárolt termékekre terjed ez ki, hanem az online beszerezhetőkre is. Manapság egyre több terméket online vásárolunk meg, fontos, hogy ilyenkor is biztonságban érezhessük magunkat és a pénzünket.

A fogyasztóvédelem húsba vágó, azaz pénztárcába vágó kérdés / Fotó: Pexels

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság fellép a csalások, online és offline vásárlások esetén történő visszaélések ellen is. Meglehetősen sok alkalommal tapasztalták, főleg idősek esetében, hogy megpróbálják őket becsapni, ez ellen is küzd a hatóság. Az április 6-án indult fogyasztóvédelmi konzultáció ezekre a problémákra és kérdésekre is rávilágít, ezért is fontos, hogy minél többen kitöltsék. Ennek segítségével különböző információkat kap a fogyasztóvédelem és kiderül, mik a fontos fókuszpontok, min lenne érdemes változtatni.

Korábban ennyire széles körű kérdőív fogyasztóvédelmi témában még nem született

– tette hozzá dr. Eitmann Norbert Róbert.