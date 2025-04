Nyitrai Zsolt fontos bejelentést tett, ez tényleg mindenkit érint

„Fogyasztóvédelmi konzultációt indít Magyarország Kormánya.” – írta vasárnap délelőtt Nyitrai Zsolt a Facebook-oldalán. A miniszterelnök főtanácsadója videót tett közzé a témában, melyben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszél arról, hogy a fogyasztóvédelem az emberek biztonságát, a családok védelmét, a vásárlói tudatosság, a bizalom erősítését, a tisztességes vállalkozások támogatását szolgálja.

„Fogyasztóvédelmi konzultációt indít Magyarország Kormánya” – jelentette be Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója (Fotó: Nyitrai Zsolt Facebook-oldala)

„A jól tájékozott, jogaikat ismerő fogyasztók sokkal körültekintőbben vásárolnak. A tudatosabb fogyasztói magatartás elősegítése és a fogyasztók jogainak érvényesítését szolgáló eszközök erősítése mindenkinek az érdeke. Magyarország kormánya fellép, ha igazságtalanság éri a vásárlókat. Megvédjük a fogyasztókat az online csalásoktól, és az akciókkal trükköző vállalkozásoktól. A magyar emberek számíthatnak ránk”

– mondta Nagy Márton

„Magyarország kormánya a közéleti munkáját a párbeszédre alapozza. Most egy újabb kérdésben számítunk a magyar emberek véleményére. Indul a fogyasztóvédelmi konzultáció! Ez a kérdés tényleg mindenkit érint, hiszen minden egyes honfitársunk, fogyasztó, vásárló is egyben. A konzultációt ebben az esetben is a polgárok kérésének megfelelő intézkedések követik majd. Mondja el a véleményét Ön is! Közös ügyünk a fogyasztóvédelem”

– fogalmazott a videóban Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója.

A Fogyasztóvédelmi konzultáció ITT érhető el.