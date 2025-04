Autósok figyelem, ma lejár egy fontos határidő!

Szinte minden autóst érint a ma lejáró határidő

Április 15-ig minden olyan autósnak be kell fizetnie az éves gépjárműadót, akinek van belföldi forgalomban lévő, magyar rendszámos gépjárműve vagy pótkocsija. Ezt a legegyszerűbben a NAV-Mobil nevű alkalmazáson keresztül lehet megtenni, amin keresztül részletfizetést is lehet kérni, amit automatikusan meg is adnak. Az adót annak kell megfizetnie, aki a járműnyilvántartásban az év első napján üzembentartóként szerepelt, ha nincs ilyen, akkor tulajdonosnak.

Autósok figyelem, ma van a végső határidő! Fotó: facebook.com/NAV

113 éve süllyedt el a Titanic

Útban Southamptonból New Yorkba. A baleset 1912. április 15-én következett be Halifax (Új Skócia) partjainál. A katasztrófában körülbelül 1500-an haltak meg. A hajót egyébként a Harland and Wolff hajógyárban építették az észak-írországi Belfastban, és elsüllyedésének időpontjában a Titanic volt a legnagyobb utasszállító gőzhajó a világon. A Titanicot a konkurens Cunard Line hajózási társaság két óriáshajója, a Lusitania és Mauretania vetélytársának szánták. A Titanic és testvérhajói, az Olympic és a Gigantic lettek volna a leghosszabb óceánjárók, melyek egyben a legnagyobb luxussal is szolgálnak.

Ezen a napon született a világ leghíresebb polihisztora

Leonardo Da Vinci festő, szobrász, grafikus, építész, mérnök és természettudós 1452. április 15-én született. Festészetében a művészetet a tudománnyal hozta kapcsolatba, rendelkezett a pontos érzékelés és a megszerzett ismeretek megjelenítésének képességével. Leonardo hírnevét az "Utolsó vacsora" és a "Sziklás Madonna" alapozta meg. Firenzében festett jelentős művei a "Mona Lisa" és a "Szent Anna harmadmagával". Vázlataiban számos műszaki problémát megoldott az utókor számára, korát megelőzve leghíresebb vázlata a helikopter "terve.

Ezen a napon hunyt el Illyés Gyula

Eredeti nevén Illés Gyula, Kossuth-díjas költőnk, író, műfordító, szerkesztő, az MTA tagja, 42 éve, azaz 1983-ban ezen a napon hunyt el. Illyés Felsőrácegrespusztán (Sárszentlőrinc) született 1902. november 2-án. A költőnek 1920. december 22-én jelent meg első verse (El ne essél, testvér) név nélkül a Népszavában.