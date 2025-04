AI-alapú robottechnológia forradalmasítja a hazai ortopéd sebészetet

A robotasszisztált műtétek új távlatokat nyitnak a modern orvostudományban. Ez a technológia lehetővé teszi a sebészek számára, hogy nagyobb pontossággal és személyre szabottabban végezzék el a beavatkozásokat. A robot segítségével a műtét közbeni navigáció és a protézisek beállítása milliméteres precizitással történik, ami hosszú távon javítja az implantátum kihordási élettartamát és a páciens mozgásminőségét. Emellett csökken a műtéti idő, a szövődmények kockázata és a rehabilitációs időszak is lényegesen rövidebb lehet. A technológia használata nemcsak a páciensek számára jelent hatalmas előnyt, hanem az orvosszakmát is fejlődésre ösztönzi, hiszen a sebészek új tudást és készségeket sajátítanak el. A modern robottechnológia a hazai ortopéd sebészet területén is komoly lehetőséget jelent a jövőre nézve.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy hazánkban is egyre több embert érintenek mozgásszervi problémák, április elején például több mint 8 ezren csípőprotézis, 17 ezren pedig térdprotézis műtétre vártak. Nemcsak idősek, hanem fiatal, munkaképes korú emberek, akik a mozgásuk mellett az életminőségüket is visszanyernék a protézis beültetésével. A testtömegindex (BMI) határértékének bevezetésével ugyanakkor sok páciens ideiglenesen lekerülhet a várólistáról, egy túlsúlyos, fájdalmakkal élő ember számára az életmódváltás, a fogyás jelentős erőfeszítést jelent.

A Budapesti Mozgásszervi Magánklinika (BMM) és a Liv Duna Medical Center szakmai együttműködésének köszönhetően Magyarországon immár 74 sikeres műtétet hajtottak végre Smith and Nephew legújabb generációs ortopéd sebészeti robotja, a CORI segítségével. A műtétek a Liv Duna Medical Center műtőiben, a magánegészségügyi intézmény eszközeivel zajlanak. A Budapesti Mozgásszervi Magánklinika ortopéd sebészei szorosan együttműködnek az itt dolgozó szakorvosokkal és ápoló személyzettel. A szakmai csapat a pácienseket a panaszok felvételétől, a kivizsgáláson át a műtéti felkészítésen keresztül egészen az operációig és az azt követő rehabilitáció során végigkíséri.

Összesen 15 ortopéd sebész szakorvos, aneszteziológus orvosok, szakasszisztensek, valamint mintegy 25 ápoló segíti a páciensek gyógyulását az intézményben modern, színvonalas körülmények között.

A legújabb generációs, legkorszerűbb ortopéd technológiák közé tartozó CORI félig autonóm robot a mesterséges intelligencia által gyűjtött adatokat elemzi és egyénre szabott megoldási javaslattal segíti a sebész munkáját. Ezáltal a csípő- és térdprotézis beültetések precízebbek, hatékonyabbak és biztonságosabbak lehetnek. A technológia lehetővé teszi, hogy az orvosok a legkisebb részletekre is figyeljenek, így a páciensek számára kevesebb szövődménnyel és gyorsabb gyógyulással jár a beavatkozás. A robotasszisztált protézisműtét legnagyobb előnye a hagyományos beavatkozásokkal szemben, a beültetett implantátum nagyobb kopásállósága mellett az, hogy a robottechnika segítségével jóval hosszabb kihordási idővel számolhatunk. Míg korábban az implantátumok cseréjére általában 10 évet mondtunk, most ez akár 30 évre is emelkedhet, azaz egy 60 éves embert élete végéig kiszolgálhat, nem kell újra operálni

– ismertette Dr. Moravcsik Bence Balázs ortopéd-traumatológus főorvos, a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika orvosigazgatója. Hozzátette: az innovatív technológia hazai meghonosításában úttörő szerepet játszott Dr. Bejek Zoltán PhD egyetemi docens, a BMM ortopéd főorvosa, aki több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a számítógépes navigációs műtéti kezelések és robottechnológiák területén.