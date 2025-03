Pocsék idő jön hétvégére: ennyit zuhan majd a hőmérséklet, de más is van még

Az idei tavasz eddig még nem igazán mutatta meg magát. Pedig a legtöbben már kellemes 15-20 fokra és sok napsütésre vágynak, hogy végre szabadtéri programokat, kirándulásokat is tervezhessenek. A mostani hétvégén azonban ez még nem valósulhat meg. Ugyanis pocsék idő jön: lehűléssel és csapadékkal, a szélről már nem is beszélve, ami rontja majd a hőérzetet.

A fák már virágoznak, de pocsék idő jön hétvégére Fotó: Szakony Attila - Zalai Hírlap

A koponyeg.hu előrejelzése szerint szombaton, március 29-én lesz az idei tavaszi időjárás hőmérsékleti mélypontja. Ezen a napon ugyanis az éjszakai 8 fok után alig emelkedik majd a hőmérséklet és mindössze 12 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála. Ráadásul esős nap elé nézünk, ugyanakkor a szél is megkeserítheti az életünket, ha véletlenül kénytelenek lennénk sok időt eltölteni a szabadban. Vasárnapra virradóra ráadásul az óránkat is előre kell tolni, így a pocsék időjárás mellett a hétvégénk is rövidebb lesz kerek egy órával. De nézzük a folytatást: vasárnap már elő-előbukkanhat a nap és két fokot rá is pakol az időjárás, így akár 14 fokot is mérhetünk a hétvége második napján.

Jövő hét keddtől aztán lassan elindul a felmelegedés, de akik gyors változást várnak, csalódni fognak. Jövő héttől többet látjuk majd a napot, de azért előfordulhatnak még futó záporok. A hét elején 16 fok körül várhatóak a maximumok, míg a jövő hét végére már 17 fokos tavaszi idő várható, ami már nem olyan rossz. Az AccuWeather hosszú távú előrejelzése szerint a 20 fok körüli nappali maximumokra egészen május 3-ig kell még várnunk.