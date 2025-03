Magyar Péter aláírta a hűségnyilatkozatot Ukrajnának

Magyar Péternek már papírja van arról, hogy további háborút akar, és ezt saját aláírásával is bizonyította – jelentette ki Dömötör Csaba a Fidesz uniós parlamenti képviselője szerdán Strasbourgban.



Az MTI-nek adott nyilatkozatában a képviselő felhívta a figyelmet: miközben zajlanak a béketárgyalások, az Európai Parlament néppárti-baloldali koalíciója egy radikálisan háborúpárti határozattervezetet terjesztett elő szerdai szavazásra, amelynek egyik szerzője Magyar Péter, a Tisza Párt uniós parlamenti képviselője.

A szöveg elvileg az európai védelemről szól, de valójában ez az eddigi legsúlyosabb háborúpárti állásfoglalás

– szögezte le Dömötör Csaba.

A fideszes képviselő szerint Magyar Péter és a néppárti-baloldali koalíció a tervezetben azt hangsúlyozza, hogy Európa jövője szerintük az ukrán a harctéren fog eldőlni, ezért Ukrajna feltétlen katonai támogatását követelik. Az állásfoglalás szerint több fegyvert és lőszert kell biztosítani Ukrajnának. Azt is követelik, hogy minden uniós tagország a saját GDP-je 0,25 százalékát biztosítsa a katonai támogatásra, az uniós költségvetésben pedig különítsenek el egy több milliárd eurós összeget az Ukrajnát támogató eszközökre. Emellett azt szeretnék elérni, hogy oldják fel a nyugati fegyverrendszerekre vonatkozó korlátozásokat, hogy azokat orosz területen is be lehessen vetni, továbbá, bővíteni kívánják az európaiak részvételével zajló kiképzési műveleteket ukrán területen is – taglalta.

Dömötör Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter és a néppárti-baloldali koalíció elítéli Magyarországot a múlt heti uniós csúcson alkalmazott vétója miatt – írja a Ripost.

Bár nem nevesítik külön Magyarországot, de teljesen egyértelmű a szövegből, hogy hazánkat akarják pellengérre állítani, mert Magyarország nem akar háborút. Ennek megfelelően a jövőben jelentősen korlátoznák a tagállamok mozgásterét a katonai és védelmi ügyekben. Például azt követelik, hogy a jelenlegi egyhangúság helyett a jövőben, minősített többséggel is lehessen dönteni ezekben az ügyekben, azért hogy ha valaki nem ért egyet a háborús állásfoglalásokkal, békét szeretne, akkor figyelmen kívül lehessen hagyni az álláspontját

– mutatott rá.