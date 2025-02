Orbán Viktor: A szerb és a magyar nemzet történelmi kihívásai azonosak

Az energiaszállítás kapcsán a szerb elnök kiemelte, folyamatos az együttműködés, dolgoznak az új projekten. Arról is beszélt, Szerbiára számíthat Magyarország és Magyarországra is mindig számíthatott Szerbia. „Ha nem lettek volna gáztárolók Magyarországon, akkor kérdéses, hogy a leghidegebb napokon Szerbiában lett-e volna elegendő gáz Magyarország nélkül, nem tudtunk volna ezt megtenni, Magyarország ebben a kérdésben is nagyon is sokszor kiállt mellettünk” – emelte ki.

A szerb elnök hozzátette, tizenkét évvel ezelőtt az árucsere forgalom a két ország között nagyjából egymilliárd euró volt, most 3500 milliárd, ami szintén megmutatja, hogy mennyire fejlődtek a kapcsolatok a kereskedelmi szinten is. És én biztos vagyok benne, hogy a világrend viszonyai is meg fognak változni – tette hozzá a szerb elnök, aki arról is beszélt, hogy biztos benne, hogy Magyarország és Szerbia közösen befektetőket tud vonzani a térségbe Kínából, Ázsiából, Afrikából és az Egyesült Államokból egyaránt.

Szeretném még megköszönni az Orbán Viktornak, hogy nemcsak, hogy így jól előre látta a dolgokat, hanem kiállt egy jó barátja Donald Trump amerikai elnök úr mellett, akkor is, amikor mindenki elállt tőle.

Alekszandar Vucsics kiemelte: „a víziónk a béke, és hiszünk abban, hogy eljön majd a béke Oroszország és Ukrajna között. Ez nagyon sokat jelentene Magyarországnak, nagyon sokat jelentene Szerbiának”.