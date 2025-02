Mínusz 10 fok is lehet, nagy erővel rúgja ránk az ajtót a hidegfront

Kedden gyengén felhős, napos, száraz időre számíthatunk. Az északi, északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban -10 és -4 fok közé hűl a levegő. Délután 2 és 7 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Kőkemény mínuszok jönnek a hét további részében /Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Szerdán gyengén felhős, nagyrészt napos időre van kilátás. Nem lesz csapadék. Hajnalban -10 és -3 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 2 és 7 fok között alakul.

Csütörtökön változóan felhős, nyugodt időre számíthatunk, délutántól egyre vastagabb felhőzettel. Reggel többfelé fagy várható, a hőmérséklet többnyire -1 és -9 fok között alakul. Délután 5 fok körüli értékekre készülhetünk. A légmozgás gyenge marad.

Pénteken erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Hószállingózás, havas eső előfordulhat. A keleti, délkeleti szél egyre inkább megélénkül. +5 fok körül alakul a hőmérséklet - számolt be róla a a Köpönyeg.hu.

Van még egy rossz hírünk

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.