Így fognak kinézni az emberek 1000 év múlva? Megszólaltak a szakértők

A szakértő szerint az emberek alacsonyabbak lehetnek a jövőben. Az emberi magasságot több tényező is befolyásolja, és egy Oxfordi Egyetemen végzett tanulmány szerint a jobb táplálkozás és az állandó élelmiszer-ellátás növelheti az átlagmagasságot.

Állítólag az alacsonyabb emberek hamarabb vállalnak gyereket / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Egy elmélet szerint az alacsonyabb emberek hamarabb vállalnak gyereket, így ha több alacsony embernek születik gyermeke, az átlagmagasság csökkenhet – írja a Ladbible. Ez az elképzelés azonban még nem nyert bizonyítást népességkutatásokban, így a magas olvasók még ne érezzék magukat túlzottan kiváltságosnak.

Egy másik érdekes jóslat szerint a jövő emberei vonzóbbak lesznek. Mark Thomas professzor szerint a nők egyre inkább maguk választhatják meg párjukat, így a genetikai szelekció előnyben részesítheti a vonzóbb férfiakat, akik nagyobb eséllyel lesznek apák. Ennek eredményeként a jövő generációi lehet, hogy szebb emberekből állnak majd.

Nemcsak a külsőnk változhat, hanem az agyméretünk is csökkenhet. Robert Brooks professzor szerint a jövő embereinek kisebb lehet az agyuk, mivel egyre kevesebb problémát kell saját maguknak megoldaniuk – hiszen a technológia és a mesterséges intelligencia egyre több feladatot átvesz tőlünk. Korábbi állattanulmányok szerint az állatok agymérete csökkent a háziasítás után, például juhok, tehenek és kutyák esetében. Ha az ember teljesen „háziállattá” válik a technológia uralta világban, akkor talán nálunk is ez a folyamat következhet be.

Ezek alapján az emberiség ezer év múlva egy alacsonyabb, kevésbé intelligens, de annál vonzóbb faj lehet. De ki tudja? Az elmúlt ezer év is rengeteg váratlan fordulatot hozott – miért lenne ez másként a következő évezredben?