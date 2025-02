A honvédelmi miniszter: Ezért mentették fel Ruszin-Szendi Romoluszt

A miniszter feltette a kérdést, milyen mandátum alapján tárgyalt a vezérkari főnök a politikai szereplőkkel? „Egy magas beosztású katonai vezetőnek nagyon nagy hatalom van a kezében, képes akár véletlenül, megfelelési vágyból olyan helyzetet teremteni, amihez a politikának is viszonyulnia kell” – fogalmazott a minisztert. Úgy vélte, „ez teljes szereptévesztés” és „aki így lép fel, nyilvánvalóan alkalmatlan a feladatára”, „most már csak a honvédség kívülről történő megbontására alkalmas”.

„Láttunk már ilyet: ha nincs többmilliós fizetés és magas pozíció, akkor jön a teljes pálfordulás. Ez történt Ruszin-Szendi úrral is”

– jegyezte meg közösségi oldalán a tárcavezető, utalva a Magyar Péter és a volt vezérkari főnök esete közötti, jól látható párhuzamra.

A miniszter az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában is vendég volt, itt arról is beszélt, hogy Ruszin-Szendi Romulusz utódja, Böröndi Gábor „cselekszik”. Példaként említette – többek között –, hogy megtörtént a hadsereg hadműveleti szintre emelése, megszervezte az elmúlt harminc év legnagyobb gyakorlatát, az Adaptive Hussars 23-at, miközben a GDP 2 százalékát költik új eszközök beszerzésére, ezek hadrendbe állítása folyamatosan történik, és letették az új szolnoki laktanya alapkövét is – olvasható a Riposton.