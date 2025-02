18 millió forintra emelkedett az alanyi adómentesség határa

12 millióról 18 millió forintra emelkedett az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár, a kormány ezzel is támogatja a hazai kis- és középvállalkozásokat – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Palóc André ismertette: február 28-ig választhat több mint 800 ezer érintett. Sokan már nyilatkoztak, hogy szeretnének ebben részt venni, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pedig segít az adminisztrációban, napi szintű kapcsolat van az egyéni vállalkozások, könyvelők és a NAV között – tette hozzá. Azok is élhetnek a lehetőséggel, akik januárban már számlát bocsátottak ki. Palóc André közlése szerint azokat segíti a döntés, akik nagyobb, nem 12, hanem 18 millió forintos forgalmat vállalnak évente, és szemben a kamara kérésével nem két lépcsőben, hanem egy nagy lépéssel, 50 százalékkal emelték meg a határt.

Az érintett körbe tartoznak azok az egyéni vállalkozások, amelyek magánszemélyeknek nyújtanak szolgáltatást, akár a kisboltosok, a kozmetikusok, fodrászok, a cipészek vagy a kispékségek.

Szó volt a műsorban arról is, hogy az élelmiszerár-infláció miatt a Nemzetgazdasági Minisztérium kilátásba helyezte az újabb árstopokat, tárgyaltak is a nagy üzletláncok vezetőivel. Palóc André azt mondta, miután Nagy Márton miniszter jelezte a közösségi oldalán az árstop lehetőségét, volt olyan áruházlánc, amely már aznap 5 százalékkal mérsékelte a tojás árait, majd egy másik, országos lefedettségű hipermarket mérsékelte 8-10 százalékkal a tej árát, a tojásét pedig 4-10 százalékkal. Hozzátette: az online pénztárgépek adatai szerint a januári utolsó héten, illetve a februári első napokban valamelyest elindult lefelé az árkorrekció. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az árstop egy eszköz, ugyanúgy, mint az árfigyelő, vagy korábban a kötelező akciók is ide tartoztak. A kormánynak az a célja, hogy megvédje a családokat az inflációs hatásoktól, az, hogy ehhez árstop szükséges-e, vagy az online árfigyelőn a termékek körének kiterjesztése, ez mind adott helyzet függvénye – hangsúlyozta a minisztérium szóvivője. Megemlítette, hogy az élelmiszerek árát befolyásolhatja az időjárás, így a hőhullámok befolyásolták a tej mennyiségét és minőségét is, vagy a tojásárakban megjelenik a madárinfluenza-helyzet. Arra a kérdésre, milyen élelmiszer-inflációval lehet számolni, Palóc André közölte: csökkenő pályára áll, "ez volt a teteje, és innentől lefelé fog menni az év hátralévő szakaszában".