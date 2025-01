„Felgyújtod az egész lakótömböt?” Nem sokon múlott a tragédia Gazdagréten

Az óév búcsúztatásának állandó velejárója, hogy szilveszter este immár évek óta percenként durrog mindenhol a sok különböző szilveszteri tűzijáték, amelyet ebben az időszakban legálisan szerezhetnek be azok, akik így szeretnék búcsúztatni az évet. A szokásnak vannak persze ellenzői is, például a gazdik, akiknek a kedvenceik ilyenkor a kínok kínját élik át. Vagy éppen azok, akik attól tartanak, hogy egy óvatlan lövöldöző akár nagy bajt is okozhat valamilyen szilveszteri tűzijáték használata közben. Ahogyan történt ez majdnem Budapest XI. kerületében, Gazdagréten is szilveszter napján – derül ki egy Facebook-bejegyzésből.

Elhasznált, de még izzó szilveszteri tűzijáték egy gazdagréti szeméttárolóban. Szerencsére a házban lakók még idejében eloltották, miután valaki egyszerűen otthagyta Fotó: olvasói / Facebook

Nem sokon múlt, hogy nagyobb bajt okozzon a szilveszteri tűzijáték

Szilveszter estéjén, nem sokkal este 9 óra után született az a bejegyzés a gazdagréti lakosokat tömörítő Facebook-csoportban, amelyhez a fenti képet csatolta a poszt írója. A gazdagréti, Regős utcai társasház egyik neve elhallgatását kérő lakója röviden össze is foglalta bejegyzésében a képen látható szituációt:

Gratulálok annak a gyengeelméjű idiótának, aki lent hagyta a szeméttárolóban az elhasznált, de még izzó tűzijátékot! A lépcsőházban és a lakásokban terjengő füst már csak a ráadás volt erre. Ha nem vesszük észre és öntünk rá vizet, akkor felgyújtod az egész lakótömböt? Te normális vagy???

– teszi fel a költői kérdést posztja végén a szerző.

A teljes történethez még az is hozzá tartozik, hogy a bejegyzésben említett füst miatt egy másik lakó – teljesen érthető okokból – értesítette a tűzoltókat, akik ki is vonultak a helyszínre. Szerencsére, mire kiérkeztek, a házban lakók már elejét vették a további, nagyobb bajnak. Ezzel együtt óriási luxus, hogy a szilveszteri tűzijátékok egy ennyire felelőtlen használója miatt legyen lekötve egy tűzoltóegység a fővárosban!

Az ilyen és ehhez hasonló, kevés híján vagy valóban tragédiába torkolló esetek után érdemes feltenni a kérdést, hogy a magyar társadalom elég érett-e ahhoz, hogy engedjék a tűzzel játszani. Te mit gondolsz?