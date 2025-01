68 éve kísérthetik a szerencséjüket a magyarok: ezt nyerték az első lottónyertesek!

83 éve ezen a napon született az egyik legjobb bokszoló is

Muhammad Ali, olimpiai és világbajnok amerikai nehézsúlyú ökölvívó, polgárjogi aktivista, ENSZ-békenagykövet 1942. január 17-én született, Cassius Marcellus Clay jr. néven. 1967-ben megtagadta a katonai szolgálatot, ezért a tettéért az 1960-as nyári olimpia félnehézsúlyú (75–81 kg) bajnokát ötévi börtönre, illetve 10 ezer dollár pénzbírságra ítélték, a Bokszvilágszövetség (WBA) pedig megfosztotta bajnoki címétől. 1999-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az évszázad legjobb sportolójának választotta.

Az egyik legfrissebb Nobel-díjasunk is ezen a napon született

Karikó Katalin, Nobel-díjas kutatóbiológus, az első magyar nő, aki ilyen díjat kapott, ma ünnepli a 70. születésnapját. A Széchenyi-díjas, Nobel-díjas kutatónő jelenleg az USA-ban és Németországban él és dolgozik.

Három helyen lehet ma vért adni

A Magyar Vöröskereszt Budapesten az alábbi helyszínen és időpontban tart ma – január 17-én – véradást:

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)

12:00-18:00 óra között a KÖKI Terminálban (1191. Budapest, Vak Bottyán utca 75.)

12:00-17:30 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

A páráé lesz a főszerep a hétvégén

A koponyeg.hu előrejelzése szerint pénteken borult, párás, ködös idő várható, helyenként zúzmarás területekkel. Néhol kisebb eséllyel derült, napos időszakok is előfordulhatnak. A hőmérséklet általában fagypont körül alakul, de a napos helyeken kissé melegebb is lehet. Szombaton ugyancsak borult, párás és helyenként ködös idő valószínű, akár zúzmarával. Elszórtan szitálás vagy ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge marad, a délutáni hőmérséklet pedig 0 és +2 fok között alakul. Vasárnap is erősen felhős, párás és néhol ködös időre számíthatunk, zúzmarás részekkel. Szórványosan szitálás vagy ónos szitálás is kialakulhat. A levegőmozgás továbbra is gyenge lesz. Fagypont körül alakul a maximum.