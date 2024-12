Mindenki fékezze az indulatait: a vasárnapi telihold ezekre a csillagjegykere különösen veszélyes

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Bár a párjával való kapcsolat most nem teljesen felhőtlen, ennek ellenére nagy az összetartó erő önök közt. Úgyhogy ne is tulajdonítson különösebb jelentőséget a vitáknak. A telihold hozhat kirobbanó feszültséget, de ezt ön alapból is érzi.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Egy családi helyzet vagy konfliktus fokozódhat vasárnap, de ön bölcsen és taktikusan inkább a háttérben maradna. Ám ezt most nem teheti meg. Méghozzá éppen a párja az, aki kiugrasztja a nyulat a bokorból. Most már állást kell foglalnia…

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A vasárnapi telihold hozhat feszültséget, de nem csak azt: pozitív felismerései lehetnek, ha van egy kis ideje magában lenni, pihenni. Új összefüggéseket ért meg az önt foglalkoztató helyzetekkel kapcsolatban.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A vasárnapi telihold a puskaporos hangulatot berobbanthatja. Fékezze az indulatait! Most a kommunikáció kerül a fókuszba. Próbálja meg úgy kifejezni az akaratát, hogy közben hagyjon teret a másiknak is.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ez a nap nem lesz feszültségmentes. De talán épp itt az ideje, hogy „kibújjon a szög zsákból”… Este előreindul a Merkúr, és segít, hogy a jövőre összpontosítson, és azzal foglalkozzon, ön mit szeretne.