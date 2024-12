Ilyet még tuti nem láttál: Magyarországon karácsonyozik a ghánai király - videó!

Ahogy arról a Ripost korábban beszámolt, Nyíregyházán tanul az egyik ghánai király, vagyis az egyik ghánai törzs vezetője: Mark Kyeremeh. Az afrikai férfi szociálpedagógiát tanul a Nyíregyházi Egyetemen, próbál beolvadni a hallgatók közé. Sokan nem is tudják, hogy egy kékvérű sétál az iskola folyosóin. Nagyon megszerette Magyarországot, még a karácsonyt is itt tölti majd!

A ghánai király és családja Magyarországon ünnepelnek majd / Fotó: Ripost

Mark Kyeremeh, az egyik legnagyobb ghánai törzs vezetője Magyarországon él, pontosabban Nyíregyházán, ugyanis itt tanul az egyetemen.

A csak ghánai királyként emlegetett Mark karácsonykor sem megy vissza Afrikába, abban bízik, hogy a családja jön ide.

Nagyon nehéz volt számomra meghozni azt a döntést, hogy eljövök. Nem volt könnyű otthagyni őket. Szeretném, ha meglátogatnának karácsonykor, hogy ők is lássák hol élek és megismerjék a nyíregyházi embereket.

– mesélte el őszintén lapunknak Mark.

A király reméli, hogy fehér karácsony lesz idén, hiszen Ghánában teljesen más az éghajlat, így szeretne havat látni. Az itteni hideg időt azonban nehezen viseli.

Ha most elmennénk Ghánába, nyilván most ott is tél van, de melegebb az idő. Itt viszont borzalmasan hideg van.

– árulta el.

A ghánai király más hagyományokhoz szokott

Ghánában a karácsonyhoz sok „rituálé” tartozik, de például hó és Mikulás náluk nincs. Mark azonban keresztény, így számára is fontos ünnep Jézus születése. Ghánában karácsonykor is egy hagyományos ghánai ételt, omo tuót esznek, illetve ott is hagyomány karácsonykor feldíszíteni az otthonokat, a templomokat és a fákat. Persze hagyományos fenyőfa ott nincs, Ghánában gyertyákkal teli pálmafák, vagy libériai harangokkal teli olajpálcák a jellemzőek, és akik megengedhetik maguknak, azok ajándékoznak is a szeretet ünnepén.