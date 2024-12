Villamos és busz ütközött: ezért történhetett a baleset Zuglóban

Szerintem most ez azért történhetett, mert elterelések vannak az építkezések miatt. A busz nem a megszokott útvonalon közlekedik. Ebben a Telepes utcai kereszteződésben jelzőlámpát is felszereltek nemrég, de valószínűleg figyelmetlen volt a sofőr, nem vette észre a tilos jelzést. Egyszerűen lehet, hogy itt nem számított lámpára. Nagyon sajnálom a sérülteket, jobbulást kívánok. Valamint a két, járművet vezető sofőrnek is, nehéz lehet feldolgozni egy ilyen balesetet