„A barátnőim nagyon megváltoznak, ha kapcsolatban élnek, ilyenkor kerülöm őket”

Egy egyedülálló nő számolt be arról, hogy ő a maga részéről boldog párkapcsolat nélkül is, ugyanakkor szívesen tölti az idejét a barátnőivel – de csak akkor, amikor ők is épp szinglik.

A névtelensége megőrzését kérő nő nem kíváncsi barátnői választottjaira / Fotó: Serhii Ivashchuk / Shutterstock

Amikor valamelyikük elkezd randizni, akkor úgy tűnik, azt várják tőlem, hogy mindkettejükkel párban is időt töltsek. Erre mindig úgy reagáltam, hogy visszautasítottam az invitálásokat, de úgy érzem, ez udvariatlan

– fejtette ki a névtelensége megőrzését kérő egyedülálló nő. A nypost.com szakértője arra hívta fel a figyelmét, hogy a menekülés nem megoldás.

Ahelyett, hogy magyarázat nélkül megszakítanád a kapcsolatot a barátnőiddel, amikor romantikus kapcsolatba kerülnek, jobb lenne, ha elmondanád nekik, hogy amikor párkapcsolatban élnek, másként kommunikálnak, mint amikor csak nők találkoztok. A pároknak nem kell mindig együtt lenniük, és valójában egészségesebb a kapcsolatuk, ha néha külön-külön is társaságot keresnek

– vélekedett a szakember. A kommentelők megjegyezték ugyanakkor, azért a nő olykor megpróbálhatná a barátnők választottjait is tolerálni.