Fél Budapestet megbénította az M2-es metró leállása

A budapesti M2-es metró közlekedése olyan tömegközlekedési nehézségeket okozott november 28-án csütörtökön reggel, amire senki nem számított. A forgalom azóta nagyrészt helyreállt, de a leállás okozta káosz, több vonalra is kihatott.

Az M2-es metró vonalán ideiglenesen pótlóbuszok közlekednek Fotó: KKP / Metropol

A teljes vonalon autóbuszos pótlásra kellett készülni amiatt, hogy egy metrószerelvény a Duna alatt, a Batthyány tér és a Kossuth Lajos tér megálló között az alagútban rekedt. Az utasokat végül a tűzoltók segítségével sikerült leszállítani. Úgy tudjuk, hogy a hibát a Deák téri állomáson történt elektromos zárlat okozhatta.

A negyed 8 után történt incidens nemcsak a térképeken pirossal jelölt metróvonalat, hanem az összes, ahhoz kapcsolódó útvonalat is érintette. Elsők között lehetett fennakadásokra, késésekre számítani emiatt az M3-as metró vonalán, melyre az utasok nagy része a Deák tér környékén igyekezett átszállni. Az M2-es metrószerelvény okozta fennakadás emellett az M1-es metró vonalát, valamint a 9-es, a 16-os, a 105-ös, a 210-es autóbuszok és a 72-es trolibusz vonalán is okoztak nehézségeket. A 47-es, a 48-as, a 49-es villamosok mellett ideiglenesen a 4-es, 6-os villamosok vonalán is még a csúcsforgalomhoz képest is nagyobb tömegre lehetett számítani.

A katasztrófavédelem az MTI-vel közölte, hogy füst volt az M2-es metró Deák téri megállójában, ezért a tűzoltók kikísérték az utasokat az állomásról. Hozzátették, hogy egy biztosíték hibásodott meg, amihez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki.

Karácsony Gergely főpolgármester a hivatalos Facebook-oldalán azt írta, a Deák téri állomáson történt elektromos zárlat okoz problémát az M2-es metró közlekedésében. Úgy tudjuk, a hiba elhárításán folyamatosan dolgoznak, ahogyan a szükséges pótlóbuszok biztosításán és a megfelelő utastájékoztatáson is. A főpolgármester emellett megköszönte a Fővárosi Katasztrófavédelem munkáját is.

Nem jár az M2-es metró

Az Index a helyszínen egy videót is készített, ahogyan menekítik az embereket: