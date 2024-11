Gyerekek tömege lepte el a Parlamentet

Az Országgyűlés és a Gyermekmentő Szolgálat tizedik alkalommal hívott meg diákokat a parlamentbe a gyermekjogok világnapja alkalmából. Kövér László, az Országgyűlés elnöke a program házigazdájaként ismertette a 300 kis vendéggel, hogy az Országgyűlésben a parlamenti képviselőknek lehetőségük van konkrét kérdésekben tájékoztatást kérniük a kormánytól, illetve kritikai észrevételeket is tehetnek. Elmondta azt is, hogy az interpellációkat az adott ülés előtt három nappal be kell nyújtaniuk a képviselőknek. Hozzátette, a kormánytagok számára csak a saját hatáskörükbe tartozó témákban lehet kérdést megfogalmazni.

Fotó: Nyitrai Zsolt Facebook-oldala

A gyerekek Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt elsőként arról kérdezték, mire a legbüszkébb a parlamenti munkájában. A politikus válaszában kiemelte: a kettős honosítás lehetőségét megteremtő állampolgársági törvény elfogadását tartja munkája eddigi legnagyobb eredményének.

Jelezte: a külhoni magyarság jelentős része élt a lehetőséggel, a Kárpát-medencében egymillióan tettek állampolgársági esküt, a diaszpórában pedig további 178 ezren kapták meg a magyar állampolgárságot. "Büszke vagyok, hogy ennek előterjesztője lehettem, részese lehettem a magyar nemzet újraegyesítésének" - fogalmazott Szilágyi Péter.

A helyettes államtitkár a külhoni magyar iskolák támogatására vonatkozó kérdésre közölte:

Magyarország számára minden magyar gyerek és minden magyar iskola számít.

Hangsúlyozta, a külhoni magyarság megmaradásának kulcsa az oktatás, ezért a kormány folyamatos támogatást nyújt ahhoz, hogy a fiatalok a szülőföldjükön tudjanak tanulni. Mint mondta, a magyar nyelven tanuló külhoni diákok számára évente százezer forintos támogatást biztosítanak, és a jövőben is kiemelt feladat marad a külhoni oktatás erősítése, új óvodák, bölcsődék építése, valamint a meglévő intézmények fejlesztése, felújítása. Megjegyezte: számos anyaországi oktatási programba, tanulmányi versenyekbe bekapcsolódhatnak a külhoni fiatalok is.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó arra a kérdésre, hogyan képzelné el Magyarországot húsz év múlva, közölte: abban bízik, hogy Magyarország "önismeretében, önazonosságában, önerejében megerősödő" országgá válik, amely gazdag, erős és a világ minden részén megbecsülésének örvend, illetve amely nem válik más birodalmak gyarmatává. Hozzátette:

A jövő Magyarországának milyensége a mostani fiatalokon is múlik.

- írja a Ripost.

Nyitrai Zsolt hangoztatta: olyan beruházásokra, fejlesztésekre van szükség, amelyek megkönnyítik a polgárok mindennapjait. "Mindig hallgasd meg az embereket, tartsd meg, amit ígértél, és légy hű a nemzetedhez" - húzta alá.

Balatoni Katalin a mobiltelefon-használat iskolai korlátozására vonatkozó kérdésre hangsúlyozta: számos nemzetközi kutatás bizonyította, hogy a mobilok túlzott használata negatívan befolyásolja a gyerekek figyelmét és koncentrációját, ezért problémát okoz a tanulási folyamatokban. A korlátozás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy hátráltatni szeretnék a diákok digitális képességeinek fejlesztését - tette hozzá. Ezt bizonyítja többek között, hogy az elmúlt években a kormány 579 ezer notebookot osztott ki a diákoknak költségvetési forrásokból, és több ezer digitális oktatási tartalmat tett elérhetővé a tanulók számára - magyarázta. Balatoni Katalin kitért arra is, hogy a 8. osztályos tanulók digitális képessége egy friss kutatás szerit nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő. Az államtitkár kijelentette: jó döntés volt az iskolai mobilozás korlátozása, és a kormány továbbra is kiáll a döntés mellett.