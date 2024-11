Fizetést ad a feleségének egy férj, amiért a nő főz és takarít – Teljesen kiakadtak az emberek

Egy nő szerint a feminizmus teljesen felesleges. Életmódjával vitát váltott ki, miután elárulta, hogy férje heti 100 dollárt (38 ezer forintot) fizet neki, hogy főzzön és takarítson a családi házukban.

A kapcsolatok szépsége abban rejlik, hogy minden egyes kapcsolat egyedi – ami az egyik párnak nem működik, az egy másik pár álomélete lehet. Most egy pár elárulta, hogyan élnek. Állításuk szerint nem is lehetnének boldogabbak jelenlegi élethelyzetükkel.

A 28 éves Alyssa Dee és 51 éves férje, Tom már a 23 év korkülönbségükkel is felhívják magukra a figyelmet, hát még az életmódjukkal! A pár eredetileg a hadseregben való munkájuk során ismerkedett meg, és most már majdnem három éve házasok, első gyermekük is úton van – írja a Unilad.

Aly a Truly’s My Extraordinary Family egyik epizódjában elárulta, hogy míg Tommal jegyesek voltak, iskolába járt és dolgozott. Azonban elmondta, hogy volt egy sanda gyanúja, hogy vőlegénye több figyelmet szeretne tőle, és hogy mindkettőjüknek előnyére válna, ha olyan feleség lenne, aki otthon marad.

A megállapodás az volt, hogy ha rosszul megy a háztartás, akkor visszamegyek dolgozni

– magyarázta a leendő anyuka.

Egyáltalán nem mondanám, hogy feminista vagyok. Szerintem a feminizmus rossz dolog. A férfiak annyira szeretik a nőket, hogy úgyis felszabadítottak volna minket. Azon a véleményen vagyok, hogy a feminizmus teljesen felesleges, és hogy ez egy női felsőbbrendűségi mozgalom.

Aly a továbbiakban elmondta, hogy ő végzi a főzés, a takarítás és a mosás nagy részét a férjével közös otthonukban, és hogy heti 100 dollárt kap az erőfeszítéseiért.

Azt állította, hogy a fizetése több, mint amennyit a katonai pályafutása alatt keresett, és hogy bölcsen gazdálkodva tesz lépéseket, hogy maradjon pénze. A YouTube-ra feltöltött videó persze azonnal vitát generált a kommentszekcióban. Nézők százai vitatták meg Aly és Tom életét, az egyik kommentelő megjegyezte, hogy 100 dollár nem elég ahhoz, hogy fedezze az otthon maradó feleség összes munkáját.

Csináld a dolgod, kislány, de emellett tudd, hogy mennyit érsz, és ne félj kérni! Többet érdemelsz, mint havi 400 dollár a sok munkáért

– írták.