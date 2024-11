Dráma a levegőben: kigyulladt egy utasszállító, több száz utas került veszélybe

Kigyulladt hajtómű miatt kellett vasárnap kényszerleszállást végrehajtania a kínai Hainan Airlines légitársaság Boeing 787-9 Dreamliner típusú utasszállítójának Rómában - közölte az olasz sajtó.

A gép röviddel a római Fiumicino repülőtérről történt felszállást követően valószínűleg madarakkal ütközött. Egy videófelvételen látható, ahogy a jobb szárny alatti hajtómű lángol.

A Sencsenbe induló gép fedélzetén 249 utas és 16 fős személyzet volt. A radarernyők felvételének tanúságai szerint az utasszállító több kört is megtett a levegőben, hogy leeressze az üzemanyagot, mielőtt megkezdte volna a kényszerleszállást, ami aztán zökkenőmentesen sikerült. Senki sem sérült meg a történtek során. A Boeingot most műszaki felülvizsgálatnak vetik alá. Az utóbbi időben több műszaki probléma is adódott a Boeing 787-9 Dreamlinerrel - írja az MTI.