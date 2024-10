Szirénák sírása verte fel a békés budapesti utcát: menekíteni kellett lakosokat

Kisebb tűz ütött ki egy budapesti, második kerületi társasház egyik lakásában. A Bimbó úti épületben füstszagot lehetett érezni és a jelzőberendezés is sípolt, mikor a fővárosi hivatásos tűzoltók több egysége is a helyszínre ért. A rajok kihúzós létrán át, légzésvédelemben, sugárfedezet mellett az erkélyajtón keresztül jutottak be az első emeleti lakásba. A tüzet eloltották, a megégett dolgokat kihordták a lakásból, és kiszellőztettek - írja a Katasztrófavédelem.