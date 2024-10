Most leleplezzük, ezt kell beállítanod a mobilodon, hogy ne tudjanak lehallgatni

Korábbi cikkünkben elárultuk, melyek azok a figyelmeztető jelek, amik arra utalnak, hogy lehallgathatják a készülékedet. Most pedig abban segítünk, mit tehetsz az efféle digitális támadással szemben.

Fotó: ESB Professional

Ha okostelefont használsz, biztosra vehetted, hogy valamilyen szinten odafigyel arra, mi hangzik el a környezetedben. A megfelelő beállításokkal azonban nagyban csökkenthető a kockázata, hogy le tudjanak hallgatni.

A mobilodon lévő digitális személyi asszisztens elsősorban azért hallgat, hogy segíthessen neked. Ennek köszönhetően tudod hangutasításokkal vezérelni a telefonod, és emiatt kaphatsz személyre szabott hirdetéseket is. Ezekhez azonban elengedhetetlen, hogy a mikrofon állandóan be legyen kapcsolva. Csakhogy, ha azt jóváhagyod az okostelefon illegális lehallgatást is végezhet rosszindulatú kémprogramokon keresztül, amik ráadásul még meg is fertőzhetik a készüléket.

Éppen ezért célszerű áttekintened, illetve szükség esetén korlátoznod, hogy mi férjen hozzá mobilod mikrofonjához, és mi nem. Ehhez pedig nem kell mást tenned, mint kikapcsolni a háttérben hallgató személyi asszisztenst. Ezenkívül korlátozhatod is, hogy mely alkalmazások férhetnek hozzá a mikrofonodhoz.

Ha biztosra akarsz menni, szánd rá az időt, hogy egyenként átnézd az alkalmazások engedélyeit, hogy valóban szükség van-e arra, hogy hozzáférjenek a mikrofonhoz és a beszélgetésekhez.

A Google Asszisztensből ajánlott kitörölnöd az előzményeket is, hogy eltárolt adataid ne legyenek veszélyben egy esetleges kibertámadás esetén. Emellett fontos, hogy a telefon rendszere és alkalmazásai mindig naprakészek legyenek, hiszen a frissítések számos biztonsági rést foltoznak be.