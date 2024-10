Nagy óvatosságra intenek a csillagok fényszögei: ezeknek a csillagjegyeknek ma jobb lesz vigyázni

2024. október 5., Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton tele lesz tetterővel, a hangulata is vidám, nem is csoda, ha mindenki a társaságát keresi. Találkozzon a barátokkal, a családdal. Olyan dicséretet kaphat valakitől, ami növelheti az önbizalmát, és ahhoz is elegendő plusz energiát ad, hogy belekezdjen egy fontos tervbe.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Olyan nehéz a jelenben maradni, csak a jelennel törődni, és élvezni a pillanatot. Pedig önnek ez a feladata ezen a csodálatos szombaton. Tartsa kordában a gondolatait, és arra figyeljen, amit éppen csinál! Ezt egy jó kis gyakorlatnak is felfoghatja…

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Van valaki, aki mindent elkövet, hogy észre vegye és/vagy kizárólag vele foglalkozzon. Tegye meg! Bármit gondol róla, a bolygók szerint kellemesen fog csalódni. Kiderül, hogy nem jól ítélte meg. Ez zavarba ejtő és tanulságos is lesz…

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ez a nap tökéletes lenne arra, hogy kimondja azt, amire rájött, illetve amit összerakott a fejében. Megkönnyebbül, ha kimondja. Ráadásul a másik félnek is lehetőséget ad, hogy a saját nézeteit ön elé tárja. Ebből egy jó beszélgetés kerekedhet. Áldást hozó fényszöge hatnak most önre.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nagyon várta ezt a napot. Tele van tervekkel. De mivel csak 2 nap a hétvége, nem lesz ideje mindenre. Ahelyett, hogy ezen keseregne, keressen derűs társakat, és együtt találják ki, hogy mit csináljanak. A társai lehetnek családtagok is.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Garantáltan jól fogja érezni magát a bőrében. Minden adott ahhoz, hogy kapkodás nélkül, a saját tempójában, a terveinek megfelelően haladjanak a dolgok. Természetesen erre a napra is konkrét listája van arról, amit meg kell csinálni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szuper fényszögek gondoskodnak arról, hogy jól érezze magát a bőrében. Lassítson, hogy utolérjék a gondolatai! Annyi minden történt a hét során. Ezeket fel kell dolgoznia, meg kell emésztenie.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Skorpió Hold, a Halak Szaturnusz és a Rák Mars nagyszerű fényszöge garantálja, hogy mindenki jóindulattal közelít ön felé, és jót akar önnek. És ön is ugyanilyen bizalommal, szeretettel viszonyul most másokhoz. Nagyon jól alakul ez a nap, pihenje ki magát!