Ezeket a csillagjegyeket ma különösen megviseli az újhold

2024. október 2., Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Mérleg újhold idején kedvező változások indulnak el, amik a harmónia megtalálásában segítik. Ha úgy érzi, hogy egy kapcsolatában nem volt teljesen egyensúlyban az, amit ad, azzal, amit kap, akkor most lehetősége lesz kiegyenlíteni ezt a területet.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A szerdai Mérleg újhold idején sikeres napja lesz, és valamiről kiderül, hogy mindvégig önnek volt igaza. Lehet azonban bármilyen büszke az eredményeire, nem biztos, hogy ezeknek mindenki egyformán fog örülni a környezetében. Számoljon vele, hogy vannak irigyei.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Egy pozitív fordulat állhat be a környezetében és megváltozhatnak a feltételek, az ön körül lévők hozzáállása bizonyos dolgokhoz. Ne az első bizonytalan érzéseire hagyatkozzon, várja meg, amíg leülepedik önben is a dolog, és csak aztán reagáljon.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Egy szikrára lehet szüksége, hogy beindítsa a dolgokat ön körül, mivel talán úgy érzi, hogy nem haladnak olyan ütemben az ügyei, mint kellene. A Mérleg újhold megadja önnek ezt a szikrát!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Mérleg újhold idején rendbe teheti egy kapcsolatát, vagy tisztázhatsz néhány félreértést, ha úgy érzi, hogy erre szükség van. Most könnyebben megtalálja a szükséges szavakat, és tapintatosan, finoman fogalmaz. Ha van valamilyen kényes ügy, azzal is most hozakodjon elő.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A mai napjába iktasson be egy kis meditációt, és igyekezzen ráhangolódni az energiákra. Ott motoszkálhat ugyanis valami az agyában, ami értékes és hosszú távon is hasznos. Igazán nem lenne jó, hogy a sietség, vagy a rohanás során elvesszen.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A jegyében van újhold, emiatt még érzékenyebb lehet az ön körül lévő emberek sorsa iránt és nagy figyelemmel fordulhat a környezete felé is. Könnyebben nyílik meg mások előtt, és most minden kérésére pozitív választ kaphat!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A szerdai napját egy hír, ajándék, vagy egy meglepetés aranyozhatja be, de ahhoz, hogy ennek valóban örülni is tudjon, el kell engednie magából egy érzést, vagy egy nyomasztó gondolatot. Tudatosan koncentráljon ma jó dolgokra, és adjon hálát mindazért, amije van.