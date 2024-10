Háromezren lehetnek Magyar Péter tüntetésén

Magyar Péter több százezres tömeget ígért mára. Ehhez képest 15.30-kor nagy jóindulattal is csak háromezer ember volt a tüntetésén – mutatott rá Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán. Hozzátette, a megmozduláson a hátsó sorok is már hézagosak.

Fotó: Polyák Attila

A vezető elemző hangsúlyozta: Magyar Péter ma azért tüntet, mert állítása szerint nem hívják a közmédiába. Ehhez képest az elmúlt hetekben többször is hívták őket, csak nem fogadták el a felkérést. Hergelni és valótlanságokat állítani könnyebb, mint elfogadni a felkérést és akár a kritikus kérdésekre érdemben válaszolni – mutatott rá Deák Dániel.

Mint ismertette, a Tisza Párt politikusai közül

- szeptember 12-én meghívták Dávid Dórát, aki nem ment be;

- szeptember 19-én behívták Magyar Pétert, aki akkor nem fogadta el a meghívást,

- Szeptember 26-án Gerzsényi Gabriellát hívták, aki szintén nem ment be,

- ahogy aznapra invitálták Ordas Esztert is, aki helyett Magyar Péter nyilatkozott élőben a köztévében és a közrádióban is;

- október 3-ra kapott meghívást Magyar Péter és Ordas Eszter, amire nem mentek be.

Bohár Dániel riporter úgy vélekedett: érthető, hogy Nagy Ervin színészre, a Bruti névre hallgató humoristára és Magyar Péterre nem sokan kíváncsiak. Szarvas Szilveszter újságíró szerint ez a bohóckodás és a ripacskodás ára. – Magyar Péter elérte, hogy a tüntetése ahhoz hasonlítson, mint amikor Kunhalmi Ágnes az ajtónak rohant. Már csak azért imádkozom, hogy Ervint ne engedjék nyilvánosan a karaokegép elé – fogalmazott.

Hadházy a kulisszák mögött

A Magyar Nemzet helyszíni tudósítója is arról számolt be, hogy az MTVA székháza elé nem sikerült nagyobb tömeget mozgósítani, minden eddigi tüntetésnél kisebbnek tűnik a mai, pedig még az időjárás is kedvezőnek mondható. Bohár Dániel vélekedését erősíti meg az a tény, hogy Bruti beszéde közben elindult egy kifelé áramlás a tömeg első feléből. Közben a demonstrálók tábora kettészakadt, az első és a második tömb között kialakult egy nagy hézag.

A jelenlévők között többen felfedezték Nagy Erzsébetet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetétől, aki szivárványszínű kabátot viselt, valamint kiszúrták Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőt a színpad mögötti sátorban.