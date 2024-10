Eljöttek az UFO-k? Rémisztő, teleportáló idegen hajókat kaphattak lencsevégre

Rémisztő beszámolók érkeztek az Egyesült Államokból. Indianában ugyanis számtalan ufó-észlelésről számoltak be a közösségi médiában. A legnépszerűbb Reddit-videóban látható, amint több, gyorsan mozgó fénylő pont is megjelenik az égen, majd elhalványulnak, és egyik pillanatról a másikra teljesen eltűnnek. Mintha két idegen űrhajó találkozott volna egymással az égen. Emberek százai videóztak le a megmagyarázhatatlan fényjátékot.

Idegen űrhajókat kaphattak lencsevégre Amerikában /Fotó: Pexels/Illusztráció

Indiana állam egyébként is hírhedt a rengeteg ufó-észleléséről, csak az elmúlt 20 évben 3912 észlelést jegyeztek be a hivatalos szervek. Ám ezekkel a számokkal még mindig nem ez az állam rendelkezik a legtöbb ufó-találkozással, ugyanis ez csak a 15. a ranglistán - számolt be róla a DailyStar.

A mostani furcsa fényjáték a múlt hét folyamán történt, azonban a közösségi médiában csak mostanra vált felkapottá. A beszámolók szerint a jelenetek egy közeli légibázisnál történtek, úgyhogy a kommentelők szerint az idegenek vizsgálódhattak a környéken. Szóba került az is, hogy titkos katonai akció zajlott az égbolton, vagy esetleg a reptér fényei csapódhattak vissza az égről, azonban a fények egyenletesen haladó mozgása, majd hirtelen eltűnése megmagyarázhatatlan. Nézzétek meg a videót és döntsétek el ti, hogy mi mehetett végbe az éjszakai égbolton: