Apró folt jelent meg az ajkán, az életéért küzd a 36 éves Edita

Egy ápolónő sokkot kapott, amikor rádöbbent, hogy rákos lett, miután ajakfeltöltésen járt. A 36 éves Edita Jucaite korábban is élt már ezzel a szépészeti beavatkozással, de a legutóbbi injekciótól azonnal feldagad az ajka, és úgy nézett ki, mint egy zúzódás. Egy másik tünete is volt, amit nem kötött össze, ugyanis a fiatal nő ok nélkül fogyott.

Fotó: Pexels

„Fogalmam sem volt a leukémia jeleiről és tüneteiről. Örültem, hogy egy kicsit lefogytam, mivel nyaralni készültem, és sok energiaitalt ittam, ami elfedte a fáradtságomat” - árulta el az ápolóként dolgozó nő.

A kezelőorvos - aki egyben a kollégája is volt - azt mondta, hogy forduljon a háziorvosához. A vizsgálaton egyből leukémiára kezdtek gyanakodni, amit az eredmények később megerősítettek. Edita krónikus myeloid leukémiában (CML) szenved, ami a rák egy olyan fajtája, amely a csontvelőt és a fehérvérsejteket érinti.

Nurse, 36, shocked after 'routine' lip filler ended in deadly diagnosis https://t.co/jqBHH5f0Bv — K.B. (@KB97783357) October 7, 2024

„Nem sokan mondhatják el magukról, hogy az ajakfeltöltés megmentette az életüket, de én igen. Ha a véraláfutások nem történtek volna meg, és nem bátorítottak volna arra, hogy emiatt menjek el a háziorvoshoz, akkor lehet, hogy addig hallogattam volna, amíg a leukémiám előrehaladott fázisba került volna, és a kezelés is sokkal nehezebb lett volna” - mesélte Edita.

Gyógyszeres kemoterápiát kapott, mostanra szerencsére remisszióba került, de élete végéig szüksége lesz a kezelésre, nehogy visszatérjen a rákja.

A vérrák 4 fő tünete: szokatlan véraláfutások, szokatlan vérzés, fáradtság és az ismétlődő fertőzések.