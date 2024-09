Óriási fennakadások a pályaudvarnál: egy 25 éves fiatal holtteste hevert a földön

Legyen szó bármelyik nagyvárosról, a pályaudvarok mindig kiemelkedően forgalmas környékeknek számítanak. Az ingázók minden reggel ide érkeznek be, majd minden este innen térnek haza a környező városokba és falvakba. Emiatt a nagyobb városok infrastruktúrája is a vasútállomások, pályaudvarok köré összpontosul, így itt mindig nagy a forgalom. Péntek délután a bristoli pályaudvaron egy fiatal férfi holttestére lettek figyelmesek, ami hatalmas pánikhoz vezetett. A hatóság emberei azonnal megkezdték a nyomozást, emiatt fennakadások alakultak ki.

Nagy fennakadások alakultak ki Fotó: unsplash.com

Pénteken 17.40 körül egy fiatal, 25 éves férfit késeltek meg Bristolban. A nyomozás azonnal megkezdődött, melynek következtében több embert is letartóztattak. A sebesült férfit azonnal a kórházba szállították, de már nem tudtak rajta segíteni, s végül a kórházban hunyt el. A gyanúsítottat szombat este tartóztatták le, és jelenleg is zajlik a nyomozás. Egy 26 és egy 47 éves nőt is előállítottak azzal a gyanúval, hogy segítettek a férfinak – írja a Mirror.