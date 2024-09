Orbán Viktor: Magyarország régen, ma és a jövőben is meg fogja védeni magát

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, Észak-Macedóniába pénteken tartják a közös magyar-észak-macedón kormányülést. Ez egy bonyolult hely, korábban Macedónia volt az ország neve, míg most a bolgárok blokkolják az uniós csatlakozásukat.

Most a legnehezebb helyzetben lévő országokhoz el kell menni, amikor a magyar uniós elnökség zajlik.

Észak-Macedónia a migráció szempontjából is fontos ország, mert rajta fekszik az illegális migráció útvonalán.

Gazdasági szempontból is fontos Észak-Macedónia, mert fontos infrastrukturális vonalakon fekszik, és így lehet eljutni Görögországba - mondta Orbán Viktor. A gazdasági semlegesség egy új kifejezés, és ezzel mindenki barátkozik - tette hozzá. A sok változásra csak így lehet alkalmazkodni. Mi azt szeretnénk, ha megnyernénk a mostani évtizedet, és ehhez új gazdaságpolitikára lesz szükség - mondta Orbán Viktor.

Mindez azt jelenti, hogy a blokkosodó világrendszerből ki kell maradnia Magyarországnak.

Kettészakítják a világgazdaságot a nagyhatalmak - tette hozzá.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mindkét gazdasági blokkal együtt kell működni. A szankciós politikától sok európai cég szenved, és ez is a blokkosodó világ jele. Ha mi szilárdan eltökéljük magukat, akkor minden egyes nehéz konfliktusban tudunk olyan álláspontot kialakítani, amikor mi a érdekeink érvényesülnek. Csak azt kell átvenni a Nyugattól és a Kelettől, ami észszerű.

Európa egy öngyilkos úton jár a blokkosodás miatt

A kormányfő arról is beszélt, hogy a blokkosodás mindig lassítja a világgazdaság növekedést. A nemzeteknek azt tesz jót, ha a világ minden szereplője szabadon kereskedik. Amikor ebbe szankciók jönnek be, akkor mindnyájan veszítünk - tette hozzá. Orbán Viktor szerint Európa egy öngyilkos úton jár a blokkosodás miatt. A kormányfő úgy látja, Draghi tanulmánya világított rá erre a tényre.

A gazdasági semlegesség még nem mindekinek áll olyan közel a szívéhez, mint nekünk. Mi még emlékszünk a hidegháborús világra.

Van személyes tapasztalatunk a blokkosodás idejéről - tette hozzá.

Magyarországnak a technológiai fejlődés élvonalában kell maradnia, és a zöld energia tárolásának a legmodernebb technikája is nálunk legyen.

Konkrét lépések

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy eddig nem próbáltuk ki, hogy azok is kapjanak komoly támogatást, akik nem mentek egyetemre. Így pedig szükséges egy munkáshitel létrehozása - tette hozzá. A fiatalok lakáshoz jutását újabb eszközökkel is segíteni kell. Mindezzel párhuzamosan a gyermekek után járó adókedvezényt 2025-en meg kell duplázni - mondta. A tőke nélküli kis-és középvállalkozásokat is segíteni kell. A kormányfő szerint ha mindez együtt működni fog, akkor a magyar gazdaság növekedése a 3-6 százalékos sávba emelkedhet. Magyarországnak a kedvezőtlen körülmények ellenére is fel kell kapaszkodnia a 3-6 százalékos sávba.

"Salvini a mi hősünk!"

Orbán Viktor úgy látja, hogy novemberben megköthetik az európai versenyképességi paktumot az uniós országok között. A kormányfő arról is beszélt, hogy Salvinit a migráció miatt börtönbe akarják zárni, és ehhez képest ő elég jól járt. Ő a mi hősünk - tette hozzá. Az is igaz, hogy a Magyarországgal szembeni kritikák ellenére egyre több ország mondja, hogy a migrációban a magyaroknak volt igazuk.

Csak akkor van esélyünk egy szebb jövőre, ha nem engedjük be a migránsokat.

Orbán Viktor közölte, hogy Németország is átveszi a szigorú határellenőrzési politikát.