Többet költöttek színvonalas nyaralásra a magyarok

Termes Nóra szerint míg az előző évben nagyjából 300 ezer, addig idén fejenként 340-350 ezer forintot szánnak átlagosan a magyarok IBUSZ-utazásra: ebben benne vannak a három-négy napos városlátogatások és az all inclusive nyaralások is. Egyre több a tudatos, az árakat összehasonlító fiatal utazó is, aki rájött, hogy sok esetben érdemes utazási irodával menni, mert ár-érték arányban többet kap, valamint a kényelem, és persze a biztonság is egyre fontosabb szempont.

A városlátogatás és körutazás pedig továbbra is reneszánszát éli: Róma, Párizs, London, Lisszabon, Barcelona, Isztambul, Nápoly és újabban Izland a közönségkedvenc az európai desztinációk között. A tengerentúli körutazások között pedig Vietnám-Kambodzsa és Mexikó iránt mutatkozik nagy érdeklődés. A hajóutakra is fokozott az érdeklődés. A tengeri hajózás szerelmesei már a 2025-ös évre foglalják le balkonos kabinjaikat, a 7-10 napos Perzsa-öböli vagy karibi utakra, de már a következő tavaszi-nyári szezonra is szép számmal érkeznek foglalások mind a mediterrán, mint az Északi-tengeri utazásokra. Utóbbi iránt az eddigieknél is intenzívebb az érdeklődés, új trend ugyanis az európai nyári időszakban a hűsölés az északi tájakon.