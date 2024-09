Ma ránk köszönt az újhold napja: ezeknek a csillagjegyeknek okoz fájdalmat

2024. szeptember 3., Horoszkóp

Mutatjuk, mit hoz az újhold

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Szűz újhold ereje nagy segítségére lesz abban, hogy most higgadtan meg tudja beszélni a felmerülő akadályokat. Egyébként viszont jelez feszültséget a horoszkóp: időzavarba kerülhet, vagy eltéveszthet valamit. Ellenőrizzen mindent többször is!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Idegesítheti, hogy ma úgy érzi, nem végezheti a feladatait a maga tempójában, hanem folyton alkalmazkodnia kell másokhoz, akik ráadásul sürgetik. Makacsolja meg magát nyugodtan: most semmi jóra nem vezet, ha összecsapja a munkáját!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az újhold napján nagyon felpörög. Lesznek, akik csodálják ezért az energikusságért, és lesznek olyanok is, akiket kifejezetten bosszant vele. Ne hagyja, hogy a bosszankodók győzzenek! Jobban teszi, ha elengedi a negatív kritikákat.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Szűz újhold napján váratlan lehetőséget, ajánlatot kap. Bármilyen jól csengőnek tűnik, érdemes alaposan végiggondolni az egészet. A legfontosabb, hogy ne döntsön gyorsan, hanem gondolja végig alaposan a részleteket.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Döntenie kellene a munkáját érintő fontos kérdésben. De még nem biztos a megoldásban. A Szűz újhold támogatja, hogy a lehető leghiggadtabban és objektívebben láthasson át mindent. Adjon időt magának, alaposan gondolja végig, aztán megtalálja az optimális lehetőséget is.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Nagyon szerencsés időszak veszi kezdetét önnek a Szűz újholddal, minden sikerül kedden, sőt az egész héten, bármibe is kezd most bele. Bármiben is változtatna, indítsa el már ma, mert most sokkal könnyebben célt ér.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Jól halad minden feladattal kedden. Szívesen is teszi a dolgát, most valóban minden és mindenki a kezére játszik. Bármennyire is hatékonynak érzi magát, nem kellene azért túl sok mindent beütemezni mára. Egyensúly - ma is ez legyen a jelszava!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kedden kifejezetten hatékony a munkában, és még előbb is végez, mint ahogyan reggel gondolta. Mire használja ezt a pluszidőt? Dolgozhat előre is, ha az lenne a célszerű, vagy ha van iskolás gyermeke, az iskolai feladatokat is intézheti. Füzetek beszerzése, könyvek bekötése, vagy bármi hasonlót.