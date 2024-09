Örömbomba robban vasárnap: ezeknek a csillagjegyeknek kedveznek ma az égiek

2024. szeptember 15. Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vasárnap a Vénusz és a Jupiter fényszöge romantikus, szenvedélyes és szép napot jelez. Ha szingli, most jó lenne, ha kicsit kimozdulna, véletlenszerű, nagy találkozás lehetséges. Mivel a Hold a Vízöntőben jár, az online ismerkedés is nagyon jól működhet!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Romantikus hangulatba kerül vasárnap. Jól is teszi, ha a párjával tölti a hét utolsó napját. Csináljanak közös programokat, főzzenek együtt, ha jó az idő, sétáljanak. Az együttlét, a közös élmények most a legfontosabbak.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Jupiter az ön jegyében jár, és most nagyon szerencsés fényszöget zár be a Vénusszal, ami meg a szerelem, a kis szerencse és a pénz bolygója. Ez most hatványozott szerencsét jelezhet, illetve azt is mutatja, hogy nagyon vonzó és népszerű az ellenkező nem tagjai között.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Vasárnap kaphat egy hírt, ami olyan elsöprő, hogy az egész nap fő témája lehet. Jó hírről van szó. Elképzelhető, hogy egy olyan dologban történik előrelépés, amelyről már kezdett lemondani, vagy amit lehetetlennek gondolt.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A vasárnap a pozitív meglepetések, jó élmények napja. Most olyan emberekkel hozza össze a sors, akikkel közös az érdeklődésük, vagy pedig éppen egy hobbijának köszönhetően ismer meg új embereket. Minden esetre azok, akik ma lépnek be az életébe, így vagy úgy, de sokáig kísérik majd az útján.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Itt az ideje, hogy bizonyos dolgokat rövidre zárjon maga körül. Vannak olyan személyek ugyanis a környezetében, akik visszahúzzák és akadályozzák. Vegye magát körül olyan emberekkel, akik támogatják! Ma megismerhet valakit, aki épp ilyen.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Vasárnap olyan ügyesen bánik a szavakkal, hogy könnyedén meggyőzhet másokat a saját véleményéről, és kövessék valamiben, hallgassanak önre. Ha van fontos téma, azzal ma hozakodjon elő.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vasárnap valaki egy pletykát, vagy egy hírt oszt meg önnel, ami nagyon izgalmasan hangzik. Azért csak óvatosan, mert nem biztos, hogy mindent elmond az illető. Pénzügyekben szerencsét hoz a Jupiter!